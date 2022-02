Cierran expedientes sobre 'abusos' en gobierno de Veracruz; ven golpeteo político

En Conferencia de Prensa, junto con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los senadores afirmaron que dieron su respaldo al Ejecutivo al no haber elementos para que la Comisión procediera en su trabajo, de ahí que por unanimidad de la bancada fue desechada.

La senadora por Veracruz, Gloria Sánchez, dijo que para ellos el tema de la comisión "está acabado".

"El trabajo no tiene validez legal, si la comisión no tuvo validez, el producto de sus actividades tampoco tienen validez legal y al cancelarse la comisión sus temas no existen. Es un tema acabado, cerrado y no hay por qué darle seguimiento".

El senador, Ernesto Pérez Astorga, afirmó que la creación de la comisión "fue un atentado" con el que trataron de golpear políticamente al estado y que tenía el objetivo de debilitar al gobierno estatal.