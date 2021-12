A decir de León Heitler, este funcionario fue impuesto por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, sin atender los estatutos de esta institución y sin tomar en cuenta a los estudiantes.

"El CIDE está bajo ataque porque nos impusieron un director interino y ahora quien imponerlo de manera ilegítima e ilegal. Este director era ajeno a la comunidad, empezó a insultar la capacidad de crítica, el trabajo".

Acusó que ahora no hay libertad de cátedra, y lo han convertido en un mero replicado de las políticas del Conacyt.

"Es un centro de investigación que ha incomodado a las autoridades. Había tenido libertad de investigación y cátedra y ahora no".

Explicó que aunque es una universidad pequeña es de gran calidad, lo que ha derivado en pronunciamientos a favor de su movimiento en América Latina, Europa y Estados Unidos de personas que están preocupadas por lo que ocurre, y las destituciones de funcionarios de alto nivel que defendían los proyectos y trabajo diario del CIDE.

"Y que es importantísimo para tener un país como el que tenemos. Del CIDE vino por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción; el CIDE está estudiando, por ejemplo, los vínculos del narcotráfico con los candidatos a puestos de elección popular (...)".

Reiteró que para la designación del director no se tomaron en cuenta muchos de los estatutos generales, como el que solo existieron dos candidatos y ninguno es de la comunidad, lo que nunca había ocurrido, además de que los estudiantes no fueron tomados en cuenta.

"Estamos buscando el diálogo en este momento, tenemos un pliego petitorio que hemos ido a entregar al Conacyt en repetidas ocasiones y no lo han recibido, no lo han firmado de recibido, estamos pidiendo una carta que nos asegure que no habrá represalias contra estudiantes y profesores".