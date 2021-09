Christian Carrillo, nuevo titular de la Comisión de Víctimas

"En virtud de que ninguno de los propuestos en la terna alcanzó la mayoría calificada, el Congreso me comunicó de esta situación", dijo.

En conferencia de prensa refirió que es una persona que conoce la situación de las víctimas y que personalmente le hizo una entrevista, con lo que consideró que "es la persona idónea".

"Nosotros siempre vamos a actuar apegados a derecho; yo me veo obligado a actuar conforme lo que me indica la ley", dijo.

Explicó que Carrillo Ríos atiende y ha tenido acercamientos con víctimas de diferentes delitos y no solo de desaparición, lo que es importante para ocupar el cargo.

"Atiende a todas las víctimas de diferentes delitos, no solamente de desaparición sino de otras víctimas de delitos, está documentado, reglamentado, hay formas operativas (...) Si los otros tres no alcanzaron el consenso que se requería, me corresponde, ya lo nombré, le tomé protesta y lo presenté ante la Comisión".

El servidor público es licenciado en Derecho por la Universidad de México (UNIMEX) y ha cursado diversos talleres sobre derechos humanos, perspectiva de género y protección de los derechos en la infancia, así como del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y atención integral a la población LGBTTTI.

Fue jefe de departamento y subdirector en la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), subdelegado y delegado en Veracruz de la CEEAIV y visitador adjunto en el Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).