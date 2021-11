Chocan Morena y oposición en Congreso de Veracruz por concesión a Grupo MAS

Al respecto, los legisladores del PAN, Bingen Rementería Molina y Miguel David Hermida Copado, pidieron que no siga habiendo llamados a misa del partido guinda ante el servicio que brinda dicha empresa mixta, lo que generó polémica.

"Aprovechando que hoy tienen mayoría abrumadora echen abajo la concesión; es la misma cantaleta que tiene MORENA en las últimas 3 Legislaturas", señaló Rementería Molina.

Por su parte, Hermida Copado subrayó que es necesario dejar de hacer "llamados a misa" en este asunto: "Es un tema delicado, que debe de ser tratado con mucho cuidado".

Este jueves, el diputado de MORENA y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, subió a la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones y presentó un anteproyecto de punto de acuerdo pidiendo a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, así como al Grupo MAS, no dejar sin agua a los ciudadanos que no paguen por el servicio y garantizarles el mínimo vital de agua potable, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación Política

Ante los reclamos de los diputados del PAN, el morenista Arteaga Aponte recordó que la concesión se otorgó en 2015, asegurando que los alcaldes de entonces "se enriquecieron" con el agua en dichos municipios.

"Esa concesión fue otorgada en el 2015, cuando deshonestos presientes municipales que se han enriquecido con el vital líquido que nos pertenece a los mexicanos la dieron por muchos años, en principio a Odebrecht y antes de salir un alcalde azul, 15 días antes, firma y deslinda el SAS y crea el CAB en Boca del Río y deja sin liquidar a los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento".

Aseveró que su proyecto "va enserio" y reveló que MORENA sí buscará rescindir el contrato al Grupo MAS, aunque primero se tiene que analizar el tema jurídicamente, para no incurrir en errores utilizando la mayoría parlamentaria.

Por su parte, la diputada plurinominal del PAN, Verónica Pulido Herrera, argumentó que los legisladores deben de ser responsables y por ello optó por no adherirse al manejo que está realizando MORENA en este tema, ya que lo desconoce, aunque coincidió con sus homólogos en dicho partido es mayoría y podría quitar la concesión al Grupo MAS sin problema: "Ustedes tienen esa mayoría, hacerla valer y quitarles esa concesión; estoy completamente de acuerdo".

Por su parte, el diputado del Distrito XVI con cabecera en Boca del Río, Jaime Enrique de la Garza Martínez, dijo que se tiene que atender este asunto que no le compete de forma directa, refiriendo en coincide en que el agua potable debe de llegar a todos, incluyendo a los planteles educativos que tienen dicha carencia.

La diputada de MORENA por el Distrito XXVIII de Minatitlán, Jéssica Ramírez Cisneros, acusó que el PAN también tuvo la mayoría en Legislaturas anteriores, pero dejaron a Veracruz con este tipo de problemas, de ahí que los diputados de su partido actuarán de forma responsable.

"No nada más venimos haciendo discursos, se ha venido buscando la forma, pero todo lo dejaron muy amañado ustedes, entonces que no se olvide que la Legislatura LXIII de este Congreso fue quien aprobó las concesiones, las cuales no se han podido quitar".

La diputada por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, Margarita Corro Mendoza, opinó que más allá de cualquier politiquería se tienen que garantizar los derechos humanos.

"Más allá de lo que se discuta hoy, si el proceso legislativo no ha sido el adecuado creo que el Derecho Humano universal al uso del agua está por encima de toda politiquería":

Calificó como lamentable que la diputada, Verónica Pulido Herrera, argumente que no conoce el problema pese a vivir en Veracruz.

"Ha habido manifestaciones de ciudadanos, no de ahorita, de años, en contra precisamente del problema tan grave que tienen los usuarios del agua potable, no tan sólo en Veracruz puerto, Boca del Río y Medellín; por la pésima calidad del agua (...), heces fecales y es un problema que no creo que no conozcan cuando ustedes han administrado esos municipios durante años".

Arteaga Aponte volvió a hacer uso de la voz y dijo que este tema concierne a todos los municipios de la región, por ello aludió a legisladores de otros Distritos.

"Vamos a sumarnos, vamos a hacer equipo para que jurídicamente y después en base a las normatividades de la concesión que dieron podamos echar debajo de una forma legal estas concesiones".

Hermida Copado ironizó que a la propuesta del diputado de MORENA Arteaga Aponte "le metieron "curva" e insistió que MORENA haga uso de la mayoría; opinando que se tienen que evitar discusiones y dar resultados.

Nuevamente Verónica Pulido hizo uso de la voz y negó que desconozca la situación de Veracruz puerto, como señaló Corro Mendoza, quien también volvió a hacer uso de la voz señalando que si ahora son mayoría es por decisión de los veracruzanos en las urnas.

"Y si somos mayoría simplemente porque así lo decidió el pueblo, 2 veces, y lo vamos a volver a ser; porque les dieron la espalda, porqué cada vez son menos, porque el pueblo decidió, por eso somos mayoría, en su momento ustedes lo fueron mayoría y no resolvieron el problema, porque el problema no es de ahorita ni de la pasada Legislatura, tiene muchos años que Veracruz puerto, Medellín y Boca del Río los ciudadanos están padeciendo un mal servicio de agua potable y nunca los han volteado a ver".

Por su parte, el diputade de MORENA, Gonzalo Durán Chincoya, invitó a los legisladores de la oposición a unirse al grupo de trabajo que analizará el tema.