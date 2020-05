Chantajean a alcaldes de oposición para no avalar reforma electoral de Veracruz

Partidos políticos de oposición amenazaron a alcaldes veracruzanos con negarles candidaturas en caso de avalar en sesión de Cabildo la reforma electoral recién aprobada en el Congreso del Estado.

"Los amenazan de que si votan a favor de la reforma electoral no les van a dar candidaturas", declaró el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín.

Enfatizó que presidentes municipales, en su mayoría de la oposición, han acudido al Poder Legislativo a entregar las actas de Cabildo en donde consta la votación a favor del mandato y están cerca de cumplir con la mayoría de las comunas para avalar la reforma.

Gómez Cazarín aseveró que también se han sumado Cabildos postulados de manera independiente, como Octavio Pérez Garay de San Andrés Tuxtla y Julio Ortega Serrano del Partido Acción Nacional (PAN).

En su opinión, quienes sesiones en contra de la reducción a partidos serán cómplices de la cúpula de líderes de los partidos.

"Los alcaldes que no se sumen a esta situación serán respetados, pero van a ser juzgados por el pueblo y van a ser cómplices de esta cúpula de líderes político que quieren seguir abusando del recurso del pueblo veracruzano".

Cabe señalar que los alcaldes tienen 30 días de plazo para entregar el aval de la mitad más uno de los ayuntamientos, y aseguró que de ser necesario, convencerá a los ediles de aprobar dicha modificación.

"Si tengo que ir de manera personal, lo tengo que hacer. Voy por una causa del pueblo, no me importan los opositores me pondrán poner otras 20 denuncias" indicó.

Abundó que los diputados de la fracción de Morena acataron un mandato del pueblo relativo a la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, pero los líderes quieren seguir teniendo beneficios.

"Nosotros ya le cumplimos al pueblo: hay líderes políticos que todavía se aferran a seguir gozando del dinero del erario, del que le pertenece al ciudadano, al campesino, al abogado, al obrero a las clases sociales. Les quieren seguir quitando su dinero y su recurso de ellos y quieren seguir teniendo este beneficio de mala manera" dijo.

Oposición podría frenar reforma

Cabe señalar que los Ayuntamientos tienen la posibilidad de frenar la reforma constitucional en materia electoral. Dicha enmienda recorta recursos a partidos y según miembros de la oposición elimina la posibilidad de revocación de mandato para el Gobernador del estado, de ahí que líderes de institutos políticos se manifiestan en contra.

Hasta ahora unos 70 de los 212 cabildos han entregado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las actas en las que avalan la enmienda, pero requieren la mitad más uno; es decir, al menos 107 Ayuntamientos.

Cabe recordar que la Ley prevé que, si los Ayuntamientos no envían un posicionamiento en contra, aval se daría por afirmativa ficta; esto es, que se aprueba la reforma sin sesionar.

En su registro electoral el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna 66 municipios; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 43; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 31; el Partido Nueva Alianza 18, mientras que Morena gobierna 17.

En el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) gobierna 16, Movimiento Ciudadano (MC) tiene a su cargo nueve municipios; el Partido Encuentro Social (PES) 6; el Partido del Trabajo (PT) 3 y 3 municipios son gobernados por candidatos independientes.

La reforma plantea reducir en un 50 por ciento las prerrogativas a partidos políticos y se disminuirá significativamente el gasto público en los procesos electorales venideros.

También se reduce a tres años los periodos de los gobiernos municipales, a fin de disminuir el gasto electoral extraordinario que representaba mantener ciclos municipales de cuatro años, estableciendo que no se puede someter a consulta popular la permanencia de funcionarios a cargos públicos.

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en compañía del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés Mendoza, se reunió con alcaldes para advertirles sobre el riesgo de aprobar la reforma porque vulneran la democracia en la entidad.

Acusó que el gobierno de Morena busca presionar a los presidentes municipales para que aprueben la reforma antidemocrática.

Recordó que el PAN gobierna el 40% de la población del Estado, de ahí que la reforma a la constitución que disminuye la capacidad operativa de los institutos políticos como representantes de la voluntad ciudadana, atenta contra los derechos democráticos de todas y todos.