CGJ: Se indaga violencia política en crimen de morenista en Misantla

"Hay dos líneas de investigación y en efecto una tiene que ver con la cuestión política, lo digo seriamente porque hay que agarrar al toro de frente y detenerlo, no vamos a permitir la violencia política en Veracruz", dijo.

PUBLICIDAD

García Jiménez expuso que este caso será investigado sin miramientos de partidos políticos ya que harán entender a quienes no lo han hecho que no se permitirá la violencia política en el estado.

Noticia Relacionada Despistado conductor causa choque en Murillo Vidal y escapa

"Vamos a estar sin miramientos de partido, de colores partidistas, vamos tras los responsables; si no lo han entendido lo van a entender con la ley, no vamos a permitirlo", abundó.

Agregó que hay otra línea de investigación además del tema político y que la Fiscalía dará a conocer el resultado de las investigaciones; "es lamentable; le he pedido a la fiscal que se investigue a fondo, no vamos a permitir que en Misantla se descomponga el tema electoral. Hay otra línea de investigación y la que resulte, pero que se investigue a fondo".

PUBLICIDAD

Actuar de jueces

En otro tema criticó la decisión "sospechosa" de un juez en la zona norte del estado que permitió que personas señaladas por el delito de abigeato sigan su proceso en libertad.

PUBLICIDAD

Lo anterior, según el mandatario, a pesar de que fueron detenidas en flagrancia con un tráiler en el que transportaban las cabezas de ganado, por lo que consideró que la determinación del juez resulta sospechosa debido a que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a siete presuntos responsables con 68 cabezas e incluso siendo escoltados en el viaje que pretendían terminar en Ciudad de México.

Ante esto advirtió que seguirá el caso de cerca; "voy a seguir el caso de lo que pasó en el norte, un juez otorgó la medida cautelar de llevar su caso en libertad a siete personas que se agarraron en flagrancia por el delito de abigeato con 68 cabezas de ganado, un tráiler lleno de cabezas de ganado y hasta llevaban escolta; no obstante todas esas pruebas y que ese delito se castiga con hasta 12 años de cárcel, el juez les otorgó esa medida cautelar".

PUBLICIDAD

Aseguró que no se quedará callado en este caso ya que dijo a pesar de que la Fiscalía General de Veracruz apeló la decisión del juez, este insistió en mantener esa medida cautelar.

"Como me comprometí a que no me iba a quedar callado, nada más estoy esperando a que se dé la audiencia de vinculación y dependiendo de ese resultado sí voy a denunciar públicamente la actuación del juez porque se me hizo muy sospechoso que les haya otorgado con mucha facilidad esa media cautelar. La Fiscalía apeló a que fuera otra y el juez insistió en esa y esa insistencia te levanta sospechas", abundó.

PUBLICIDAD