CGJ pide paciencia a médicos que no han sido vacunados en Veracruz

Toda la población y, por supuesto el personal médico y administrativo de salud que falta por vacunarse, recibirán el biológico contra COVID-19, enfatizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En ese sentido, recordó que el Plan Nacional de Vacunación estipuló claramente y en primer lugar, la vacunación del personal médico de primera línea de atención a COVID-19, es decir, los llamados hospitales COVID y las áreas de atención a pacientes enfermos por el SARS-CoV-2.

Asimismo, se vacunó a personal médico de hospitales privados, no se les excluyó. Sin embargo, hay casos de queja de médicos que de manera particular atienden a pacientes COVID-19, pero que no están registrados por ningún hospital ni público ni privado.

En otros casos, ejemplificó, hay hospitales privados que decidieron no atender casos de COVID-19, por lo que su personal no fue incluido en la primera línea de combate y no han recibido la vacunación.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acentuó que tras la vacunación al personal de Salud de Primera Línea de Ataque al COVID-19, se ha agilizado la llegada de vacunas y se ha hecho el esfuerzo, a nivel federal y estatal, para avanzar en la brevedad posible, la inoculación en adultos mayores de 60 años, así como a personal educativo, pues urge que no haya más rezago educativo y es precisamente la educación, uno de los daños colaterales que más se han padecido con la pandemia.

Ante ello, pidió paciencia a la población, ya que todos y todas serán vacunados de manera gratuita, únicamente se están definiendo los momentos.

"Yo lo que registré es que todavía nos falta personal médico en hospitales no COVID, ahí es donde tenemos que atender y que en esta etapa que viene ya cupieran todos los médicos (...) Paciencia, todo va a salir, y ya está tomado nota de eso".

En otro orden de ideas, pero al abundar en el tema de la pandemia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez refirió que en semana santa no bajaron los contagios más de lo que se estaba esperando, "veníamos decayendo y de pronto se mantuvo, lo esperado es que siguiera bajando, aunque no resultó tan drástico y eso da condiciones para que la posible tercera oleada se aleje más todavía".

En cuanto a los municipios que faltan por vacunarse contra COVID-19, en la población mayor de 60 años, ya son pocos y ya están programados, pues se ha avanzado rápido y conforme la llegada de vacunas, recordó el mandatario.