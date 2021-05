CGJ: No usar recursos públicos, ´única línea´ para funcionarios en campaña

El gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez , dijo que él no da línea a los funcionarios estatales ni tienen por qué pedirle permiso para hacer actos de proselitismo en "horas no laborables", aunque destacó que sí les ha solicitado no hacer uso de recursos públicos.

"No me pidieron permiso, no era necesario si cumplían con estos lineamientos importantes, no el uso de recursos públicos porque además está prohibido por ley y que cuidaran sus expresiones de apoyo, no pueden ser en horarios laborales".

PUBLICIDAD

Agregó que les ha pedido a los secretarios que no hagan su manifestación pública de apoyo en horas laborables porque no quieren un "partido de Estado".

"Ahí sí hay línea, de cuidar las formas porque no queremos un partido de Estado ni un Estado al servicio de un partido, estamos cambiando lo que era antes y un servidor firmó el acuerdo por la democracia y estoy apegado a eso. Como ustedes han visto yo no me he aparecido a ningún acto político; no obstante podría tener derecho pero no lo voy a hacer".

Respecto a la denuncia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en torno a que en San Andrés Tuxtla los candidatos de Morena han dicho que cuentan con el apoyo de los funcionarios del Gobierno del Estado que acuden a sus mítines, pidió a los candidatos que no inmiscuyan al gobierno.

PUBLICIDAD

"Solicitarle a los candidatos que no inmiscuyan al Gobierno del Estado en sus arengas políticas para que no se malinterprete, que sea un debate de propuestas. Se vale que cuando es oposición se enfilen contra el gobierno, pero en las arengas políticas deben ser cuidadosos en inmiscuir al Gobierno del Estado, sobre todo si es sobre obra pública porque hay restricciones", dijo.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD