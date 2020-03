CGJ: Ir a la playa no es prioridad; pide evitar 'oportunismo político'

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que no hace falta hacer uso de la fuerza pública para lograr que las personas se queden en casa por la contingencia del COVID-19 y no acudan a las playas.

Refirió que incluso quienes se han manifestado por tener afectaciones en sus comercios o servicios han mostrado su consciencia al respecto, lo que se debe aplaudir.

"Es insistirle a la gente, mucho, ir a la playa ahorita no es prioridad. No es algo vital, entonces no hacerlo", dijo.

Señaló que aunque antes "estuvo bien" en este momento de la contingencia se debe evitar acudir, según las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

"Ahora estas acciones la ciudadanía lo debe aplicar con mayor restricción, autorestricción, apelamos a que en México, en estas situaciones nos sabemos unir", añadió.

Recordó que el país ha pasado por muchas cosas, desde los sismos donde se ha tenido un aprendizaje como sociedad, "unirnos, en las situaciones difíciles, y la manera de unirse ahora es quédate en casa".

Organizaciones políticas

García Jiménez pidió a las organizaciones políticas no intentar sacar "raja política" de la contingencia por el coronavirus.

Señaló los empresarios han expresado que en este momento no representan cámaras ni siglas pues han hecho un frente común dispuesto a aportar, y ante ese gesto dijo que no puede tener un acuerdo político con los partidos.

"Creo que no es momento de buscar oportunismos políticos y esto ya lo generalizado porque hay quien quiere sacar raja política de esta situación", dijo.

Sin embargo advirtió que la sociedad se los va a demandar porque ya no es la misma de antes.

"Yo creo que organizaciones políticas de cualquier índole por ahora tenemos que hacer, sin necesidad de que tengamos que firmar nada, ante la sociedad, expresar que en este momento todos somos mexicanos, mexicanas, veracruzanos y veracruzanas y que tenemos que ver por el que menos tiene, el más débil", abundó.