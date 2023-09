Cuitláhuac defiende encuesta cuestionada por Ebrard para definir candidato de Morena

Mientras el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard Casaubón, se pronunció por repetir el levantamiento de la encuesta interna para definir al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, junto con otros mandatarios, se pronunció por respaldar la consulta.

Los mandatarios de Morena y partidos aliados aseguraron que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos que el Consejo Nacional estableció en la Convocatoria correspondiente.

"(...) ya que fue un ejercicio transparente, democrático unitario y sobre todo participativo, factores determinantes para sus buenos resultados":

GOBERNADORES NO INTERVINIERON

De acuerdo con el comunicado, gobernadoras y los gobernadores aseguran que cumplieron con la regla de no injerencia en el proceso y de respeto a cada uno de los seis contendientes, y que una vez conocidos los resultados expresan su respaldo a quien el pueblo haya apoyado de manera más amplia para conducir los trabajos de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

"Que a la luz de los resultados queda demostrado que nuestro movimiento sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político económico y social de México que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido testigos de un proceso inédito que destierra de tajo prácticas antidemocráticas y que representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país", añade el mensaje.

Finalmente apoyaron a las instancias organizativas; el Consejo Nacional, de ahí que el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas cuentan con su reconocimiento.

AMAGO DE MARCELO

Previo a hacerse públicos los resultados, el aspirante Marcelo Ebrard advirtió que existen muchas irregularidades e incidencias, con una proporción muy superior, manifestando su desconfianza por el resultado del proceso.

"Ya podemos concluir a estas alturas que, si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado", añadió.