CGJ exhibirá a quienes "por controversia" cambien ley sobre ultrajes a la autoridad

"Si alguien apela y cambia la ley, que la gente sepa, quién los va a soltar (a los delincuentes) yo no porque me pongo del lado de las víctimas, porque cuando el Juez los vuelva a soltar no nos vengan a reclamar que porqué los soltamos, yo hice todo lo posible para que no salieran, y esos delincuentes que agreden a la autoridad no son cualquier delincuente, saben lo que estaban haciendo y que no les queda de otra para escabullirse más que agredir a la autoridad".