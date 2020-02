Cesarán a maestros en Veracruz que entreguen a menores sin que lleguen sus padres

En los casos en que los maestros-docentes sepan que los menores-educandos son víctimas de algún tipo de maltrato que ponga en riesgo su vida o integridad física y psicológica, deberán notificarlo ante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

Asimismo, acentuó que los maestros o directivos que saquen de la escuela a los alumnos de educación básica, sin que hayan llegado a recogerlos sus tutores, podrían ser cesados.

En conferencia de prensa, el Secretario de Educación de Veracruz precisó que "la Ley de Educación de Veracruz en el artículo 18 fracción sexta hace mención que son atribución de las autoridades educativas estatales que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán las medidas que aseguren al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos humanos".

En ese sentido y ante el reforzamiento de medidas de seguridad para evitar que personas que no sean los padres o tutores plenamente identificados con credencial de elector, se lleven de la escuela a niños y niñas, el secretario Escobar García destacó que es tarea de maestros y maestras no permitir que, terminada la jornada de clases, los educandos se queden afuera de los planteles y se ponga en riesgo su seguridad.

Asimismo, enfatizó que las autoridades educativas "que tengan conocimiento de que algún educando sea víctima de maltrato infantil o de cualquier delito que ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica, deberán de inmediato hacerlo del conocimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con el protocolo de actuación de la Secretaría de Educación. De igual forma, cuando noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, deberán notificarlo con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato infantil".

Zenyazen Escobar García recordó que Veracruz es el primer estado a nivel nacional en tener los protocolos de acoso escolar, violencia y temas de índole de connotación sexual; la indicación para todos los maestros y maestras es que "no pueden sacar a ningún educando del plantel aunque no llegue el papá, es algo que reiteramos (...) tú no puedes como docente irte sin ver que hayan llegado por todos tus estudiantes, es en nivel de educación básica: preescolar, primaria, secundaria y media superior".

Al respecto, precisó que los maestros que contravengan el protocolo y saquen a los alumnos de educación básica, de la escuela, sin que hayan llegado sus padres o tutores, serán sancionados o, incluso, cesados.

El tema es complicado, explicó, pues en los casos que no lleguen los padres, los maestros tendrían que notificar al DIF, pero el hecho de llevarlos de la escuela a esa instancia implica un riesgo, pues si ocurriera algo en el trayecto, implica una responsabilidad, por lo que a través del área jurídica y de la Comisión de Educación del Congreso, se analiza el proceder ante la situación de que algún padre no llegue a recoger a su hijo o hija, lo cual hasta el momento no ha ocurrido en el estado.

Mientras tanto, reiteró, maestros y maestras no pueden dejar a los niños o niñas afuera de la escuela, de lo contrario ameritaría sanción administrativa o cese, pues estaría incumpliendo con la ley.