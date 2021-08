Cerca de 4 mil escuelas no regresarán a clases presenciales este lunes en Veracruz

De acuerdo con el secretario de Educación de Veracruz , Zenyazen Escobar García , se prevé que este lunes cerca de 4 mil planteles escolares no regresen a clases presenciales.

Sin embargo, el funcionario estatal afirmó que hay buena disposición de padres y maestros para el retorno.

Asimismo explicó que si un estudiante resulta positivo a Covid-19, sólo será cerrado el salón y no todo el plantel, aunque ello dependerá de la situación que se presente.

"Hoy ha cambiado tenemos que revisar lo que se plantea, ver cómo se convivió en el salón, se irá a observación, no se cierra la escuela, es el salón, esa estrategia plantea la federación y nos estamos ajustando a los protocolos que se plantea la sana distancia, los filtros escolares y sobretodo el Comité de Participación de Salud por parte de padre y madres de familia de la escuela", dijo.

Agregó que el Diario Oficial de la Federación estipula que las escuelas en México serán abiertas a partir de mañana lunes, y que es obligación de los profesores y profesoras, como trabajadores acudir pues los docentes son cumplidos.

"Los maestros en Veracruz son cumplidos. Pedagógicamente no creo que haya maestros en Veracruz que no quieran trabajar porque conozco a mis compañeros; hacer mención de que habrá sanciones no tiene sentido porque los maestros están comprometidos con la juventud y niñez en nuestro estado" afirmó.

Escobar García adelantó que el arranque del ciclo escolar 2021-2022 se realizará en una de las escuelas de Xalapa, con todos los protocolos de sanidad.

Este domingo, acudió con la secretaria de Educación Pública (SEP) Delfina Gómez Álvarez a la escuela primaria matutina 20 de noviembre en la colonia Luz del Barrio de este municipio, para realizar labores de limpieza como parte del programa "Tequio por mi escuela".