CEDH recomendó a Sefiplan pagar oportunamente Seguro de Vida de maestros

Durante la actual administración estatal, la Secretaría de Finanzas y Planeación ha recibido dos recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el retraso injustificado en pagos de seguro de vida institucional a beneficiarios de trabajadores de la SEV.

Conforme a los expedientes, sin mayor razón, la Sefiplan decidió de pagar los recursos que le correspondían a beneficiarios de personal fallecido, y que los familiares no podían obtener los recursos que les correspondían.

Por tal razón, en su momento la CEDH integró los expedientes 077/2022 y 078/2022 en los cuales un total de 5 personas denunciaron la violación a sus derechos humanos por parte de la dependencia encargada de la correcta administración de los recursos públicos.

Estas personas realizaron los trámites correspondientes tras el fallecimiento de sus familias, que eran empleados de la SEV, para poder recibir el pago por concepto de la defunción, conocido como pago de marcha.

En esos momentos, la Secretaría de Educación de Veracruz hizo todos los trámites correspondientes, sin embargo le indicó que no podía liberar los pagos porque no había recursos, debido a que la Sefiplan no había ministrado los recursos correspondientes.

En ambos casos la relatoría de los hechos fue similar, donde aducen que no podían hacer valer los derechos que les correspondían, por una falta de liberación de los recursos.

Dentro de la investigación hecha por la CEDH determinó que la Sefiplan no llevó a cabo todos los trámites para pagar la totalidad de los seguros a los que tenían derecho los beneficiarios, violando su derecho a la seguridad jurídica.

Por tal razón emitió dichas recomendaciones para evitar se repita esta situación y se garantice implementar los mecanismos necesarios para que se ministre de manera oportuna el importe correspondiente por concepto de pago de marcha/gastos funerarios, así como el Seguro Institucional de Vida.