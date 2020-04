CEAPP se desmarca de reportero ligado a crimen de Elena Ferral

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), Ana Laura Pérez Mendoza dijo que no pueden ser juez y parte en el caso del asesinato de la comunicadora María Elena Ferral.

Así, expuso que están imposibilitados para brindar apoyo legal al periodista José "N", quien fuera detenido por su presunta participar en el asesinato de la periodista.

Dijo que no pueden dado que la comisión brinda acompañamiento a la familia de la comunicadora asesinada el pasado 30 de marzo y a ello se suma, que José "N" enfrenta un proceso legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como uno de los supuestos implicados.

"No nos corresponde y ese es el punto, sí es periodista, esa es su profesión, pero es un ciudadano y es parte de una investigación y nosotros somos representantes jurídicos de la familia de María Elena Ferral, el punto es que no podemos estar como juez y parte en un mismo caso", argumentó.

Incluso dio a conocer que esta situación se le explicó a la esposa de José "N", Nora Flores, puesto que no pueden estar en dos partes de un mismo caso considerando que fue un homicidio de una compañera cuya situación se espera sea aclarada.

No obstante señaló que la CEAPP exige a la Fiscalía General del Estado una investigación apegada a derecho, científica, profunda y que el juez también valore los procedimiento conforme a derecho.

"Esto está en aquellas canchas (de la Fiscalía y Poder Judicial), el punto es primero que no podemos estar en un caso no podemos estar en los dos extremos, no podemos informar mucho porque ya estaríamos metiéndonos en una especulación", abundó.

Reiteró que la Ceapp únicamente puede representar a una parte, por lo que no entran en darle el apoyo legal dado que el reportero es parte de una investigación y no es que esté en riesgo por el ejercicio de su profesión directamente o haya enfrentado alguna amenaza y habrá que esperar a conocer cuál es la calidad en que lo presentó la FGE.