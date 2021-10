Tras las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto, afirmaron que la mayoría de la población defiende y está a favor de la vida.

En la marcha se escucharon frases como "Viva la vida", "Sí a la vida", "Somos mayoría", "No somos uno, no somos 10, Suprema Corte, cuéntanos bien" o "Vida sí, aborto no".

Ante el pronunciamiento de colectivos feministas para que la Iglesia no intervenga en el tema del aborto legal, seguro y gratuito, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, dijo que esta institución está conformada por ciudadanos, por lo que están en su derecho de criticar las llamadas políticas de "muerte".

Entrevistado previo a la marcha refirió que estas reformas que se han hecho en Veracruz y las disposiciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelven en nada los grandes problemas de la mujer, como es el tema de la violencia, las agresiones y los feminicidios.

"Hace, incluso, más víctimas, crea más víctimas esta situación, por eso nosotros como iglesia y sociedad en general se manifiesta porque queremos un estado donde se respete la vida; si respetamos la vida, que es el primer derecho humano, seguramente nos respetaremos todos".

Además, dijo que están en espera de los resultados de cómo se procederá en contra de la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto, porque se trata de un abuso que va más allá del federalismo, porque está atentando contra los congresos, 23, que han protegido la vida.

"Con esta decisión que ha tomado la corte, creemos que está excediendo sus funciones, ahora esta gran concentración son los ciudadanos que se están manifestando y la Iglesia está cercana a la gente".