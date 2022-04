caso_michel_mateo:_su_padre_acusa_abusos;_su_madre,_secuestro_y_complicidad_de_fge

Todo comenzó el pasado 2 de abril cuando el padre del niño, Michel Alejandro González Fernández, fue señalado por supuestamente sustraer al menor de su domicilio, ubicado en el municipio de Coatepec.

El padre de Mitchel aseguró posteriormente que dicha versión fue falsa, y que acudió tras recibir una llamada de auxilio por parte de su hijo, quien dijo haber sido maltratado físicamente por su madre, Gloria Martínez Mortera, y su actual esposo.

"El pasado 30 de marzo del año en curso, pasadas las 10:30 de la noche recibí una llamada de mi hijo, quien en medio del llanto y del dolor me dice haber sido agredido físicamente en el rostro", refirió Michel Alejandro González en conferencia, quien tuvo que viajar de Cancún a Veracruz para ayudar a su hijo.

Tras convencer a la madre de Mitchel, el hombre consiguió protegerlo del presunto abuso. Aunque posteriormente fue acusado de sustraer al niño, ya que por orden judicial la guardia y custodia del menor está en poder de Gloria Martínez.

Martínez Mortera acusó al padre de su hijo por supuestamente sustraerlo y retenerlo en contra de su voluntad. Este lunes 11 de abril se manifestó en el centro de Xalapa para exigir que la Juez Séptima, Yesenia Zavaleta Méndez, sea retirada del caso.

Y es que aseguró que dicha funcionaria ha incurrido en actos de ilegalidad y corrupción al supuestamente fabricar una investigación en su contra sin pruebas y la presión de influencias ejercida por Michel Alejandro González Fernández, padre del menor.

"Hace más de una semana que se supone esta carpeta tuvo que haber sido integrada, no tiene nada porque hasta el momento no se me ha notificado. Aquí vengo con pruebas, no nada más de palabra", indicó Gloria, mientras sostenía la impresión de una fotografía en la que se ve a la Fiscal y al abogado de Michel Alejandro.

Dicha gráfica, afirmó, es muestra de las reuniones que sostienen a altas horas de la noche en las oficinas de la Fiscalía General, donde según la mujer elaboran una carpeta de investigación "para tratar de justificar y decir ´lo hice por tal razón´".

"Si eso fuera ya se me hubiera hecho de mi conocimiento de qué se me acusa. Pero no solo de palabra, se me mostrarían pruebas", señaló Gloria Martínez, quien a su vez rechazó haber agredido físicamente a su hijo.

"Jamás lo he maltratado y, como le repito, tengo pruebas para demostrar el entorno tanto escolar, extraescolar, de convivencia que mi hijo siempre ha tenido hasta casi los 11 años.

"Aquí a lo que yo apelo es a un proceso legal, sin mano negra para que todo se esclarezca, y confío en Dios en que la verdad siempre va a salir", reiteró durante la manifestación de este lunes, misma que derivó en un bloqueo parcial sobre la calle de Enríquez, en el centro de la capital.

La mujer refirió que su caso no es el único, pues habría contactado a más víctimas que también acusan a la fiscal séptima de incurrir en aparentes irregularidades, por lo que a su vez solicitó la intervención del gobierno estatal.