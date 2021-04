Carlos Abreu busca diputación federal por el PT en Xalapa

Carlos Salvador Abreu Domínguez, coordinador de Semillero Empresarial para el Desarrollo de México A.C. informó que participará en el proceso electoral como candidato a diputado federal por el distrito X de Xalapa, propuesto por el Partido del Trabajo (PT).

"Es un gran honor para mí tener la oportunidad de servir a nuestra Xalapa querida", expresó.

El PT conformó la coalición "Juntos haremos historia" con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Me es muy grato compartir, amigas y amigos, que he decidido participar en este proceso electoral como candidato a la Diputación Federal por el Distrito 10 Xalapa. El sector en el que me he desempeñado durante más de 30 años, me ha permitido conocer los factores que causan el estancamiento y rezagos, y que con acciones legislativas pueden ser resueltas (...) Al Partido del Trabajo le doy las gracias por la invitación para participar, para unir fuerzas, para hacer que la Cuarta Transformación vaya generando más empleo, más desarrollo y mayor apertura de empresas".

Abreu Domínguez indicó que irá dando a conocer sus propuestas, además de que se dijo abierto a irlas enriqueciendo y crear nuevas, mismas que han surgiendo e irán creciendo gracias al contacto con diferentes sectores de la población.

En ese sentido, destacó que es importante escuchar a la población para "tener todos los elementos para presentar la mejor propuesta legislativa incluyente".

El ahora aspirante a diputado federal por Xalapa indicó que estará recorriendo la capital y abrió sus plataformas de Whatsapp 2281524105 y Facebook para que la población pueda comunicarse con él.

Se trata de escuchar a toda la población para crear soluciones a problemas existentes, y que así la sociedad pueda avanzar, enfatizó.

"Vivimos un momento en el que sumar es la clave para lograr superar los retos que se nos están presentando hoy en día, seamos aliados para crear las condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xalapa, de Veracruz y de nuestra hermosa República Mexicana".

Abreu Domínguez refirió que dada la pandemia de COVID-19 será una campaña electoral diferente, que se realizará de acuerdo con lo que la emergencia sanitaria permita, "sin exponer a nadie".