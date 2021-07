capturan_al_agresor_del_subprocurador

Lamentó que "al calor de la noticia" se hablara de su fallecimiento, lo que desmintió este sábado, por lo que pidió cuidar la forma de comunicar para no lastimar a la familia.

Lamentó que "al calor de la noticia" se hablara de su fallecimiento, lo que desmintió este sábado, por lo que pidió cuidar la forma de comunicar para no lastimar a la familia.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada El fin del presidencialismo a ultranza

"Es entendible, no voy a criticar tampoco pero ahí les pediría que cuiden mucho sus formas de comunicar para que no lastimen a la familia que está a la expectativa, cuando saben de la noticia y se enteran por redes imagínense, pero ya hoy en la mañana todos cubrieron bien la nota, aclararon que no estaba confirmado el fallecimiento, lo cual yo aquí reitero".

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa expuso que debe ser cauto, pero que hay "resultados importantes" en el operativo implementado desde ayer tras el atentado sobre la avenida Xalapa en la capital del estado.

PUBLICIDAD

Expuso que la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, ha señalado que hay avances importantes y que el lunes se darán a conocer las líneas existentes durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

PUBLICIDAD

"Hoy por la mañana hablé con la fiscal, me dice que hay avances importantes, ya no pudimos platicar, no lo hacemos por celular, lo hacemos de manera personal, en la mesa del día lunes nos estaremos reuniendo para saber cuántas líneas de investigación tiene. Lo que sí es que del operativo de ayer y acciones de la Fiscalía se obtuvieron resultados importantes".

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre la presunta detención de uno de los agresores, señaló que no podría confirmarlo pues no ha hablado con Hernández Giadáns, aunque insistió en que hubo resultados importantes del operativo.

"Algo que sí hablamos de manera determinante es que se dará con los responsables como se ha hecho ya en otros casos también, solo que este es un proceso que puede llevar algunos días; hay otros que han sido muy rápidos como en el caso de Coatzacoalcos, donde se privó de la vida a una trabajadora de Pemex, donde se dio con el presunto responsable, y el caso de otra joven que fue apuñalada y se dio rápidamente con la responsable y se detuvo".