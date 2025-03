Cañeros piden auditar ingenio San Pedro; acusan malos manejos

En Xalapa, un grupo de productores de caña pidieron que se haga una auditoría al ingenio San Pedro, así como a las organizaciones cañeras del municipio de Ángel R. Cabada, en la región del Papaloapan.

Solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se audite y puedan transparentar el uso de los recursos.

Señalaron que las organizaciones involucradas son la CNC, Unión de Productores, Alianza de Productores de Graminea; Asociación de Cañeros de la Pequeña Propiedad; CNPR y Asociación Civil "Caña Verde", por mencionar algunas.

En entrevista, explicaron que en la zafra 2024-2025 en la preliquidación no lograron obtener beneficios económicos: "todos salimos en cero, y no es posible que estemos trabajando la tierra, producimos la caña y no alcanzamos nada, es un atraco a nuestra economía".

Fotos: Carol Suárez

Aseguraron ser víctimas de los malos manejos que se realizan el ingenio San Pedro; "todas las organizaciones cañeras se prestan con el ingenio para robarnos el usufructo de lo que producimos que es la caña de azúcar".

Elvia Carbajal indicó que es necesario transparentar la cuota de los estacionales del campo debido a los descuentos que les aplican para el seguro; "nos descuentan para pagar los seguros a los cortadores, pero los cortadores no están dados de alta en el IMSS".

Por esta situación culpan a seis organizaciones cañeras; además, enlistaron que los sellos de garantía y básculas no están regulados.

"Es imposible que casi todos los carros pesen lo mismo, desde ahí vemos un claro ejemplo de robar el peso de la caña".

El corte de la caña comienza en el mes de noviembre, pero es hasta febrero cuando el ingenio hace el pago del seguro, cuando los productores pagan nueve meses de este servicio.