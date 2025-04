Cancelan examen de tesis a alumno de la Facultad de Derecho de la UV; le envían policías (+VIDEO)

El estudiante Brayan Hernández Gayosso señaló este jueves la cancelación de su examen de tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), en Xalapa, y responsabilizó a la directora Araceli Reyes López de solicitar la presencia de policías municipales tras manifestarse pacíficamente por la suspensión.

"El día de hoy iba a presentar mi tesis", declaró Hernández Gayosso en un video difundido en redes. "Se supone que los cuatro miembros del jurado ya habían tenido oportunidad de revisar mi tesis, hacer observaciones y se había dado por aprobada".

Según se informó, la inconformidad del estudiante derivó en la movilización de elementos municipales en las inmediaciones del plantel, presuntamente a petición de la directora, quien habría señalado sentirse "amenazada", según testigos y estudiantes presentes.

LE CANCELARON

Hernández afirmó que acudió a la Facultad a las 17:30 horas y se reportó con el secretario académico antes de dirigirse a la oficina de la directora. Indicó que no fue notificado de la ausencia de Erika Verónica Maldonado Méndez, integrante del jurado, ni de que el suplente, José Luis Zamora Valdés, tenía licencia. "No, no me informaron de ella. Hasta este momento que acudí", señaló.

Según su testimonio, su protesta se mantuvo en todo momento sin altercados. "Todo fue cordialmente. Sin embargo, cuando manifesté que no iba a quedar aquí parado sin enseñar protesta, el doctor Monroy procedió a cerrar la puerta de mi espalda empujándome", relató.

El estudiante propuso que su tesis fuera evaluada por los dos sinodales presentes. "Están presentes el día de hoy dos de los sinodales, lo cual yo le sugerí a la doctora López que mi tesis fuera aprobada por mayoría, lo cual estaba bien. Sin embargo, ella se negó".

Sobre la opción de reprogramar el examen, consideró que era inviable. "La directora nos manifestó que se puede reprogramar, sin embargo, eso es inaceptable porque ya realicé gasto, ya organicé el día de hoy. Mis padres viajaron desde la ciudad de Poza Rica para acudir a mi forma de protesta".