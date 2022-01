Calvario de 10 años; restos de Ricardo Guzmán vuelven con su familia

El cuerpo del joven fue encontrado en un camino rumbo a Banderilla, conocido como "El boquerón", apenas cuatro días después de que fuera denunciada su desaparición el 27 de octubre de 2011, pero las omisiones de las autoridades hicieron que pasara más de una década para ser devuelto a sus familiares.

Lo anterior debido a que si bien los peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) tomaron conocimientos del hecho y armaron el expediente, el hallazgo no fue notificado a sus familiares.

En entrevista su hermana Aurea, integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, recuerda que su hermano trabajaba como mesero para mantener a su esposa e hijo de entonces un año, siendo un joven tranquilo y al que posiblemente mataron en una confusión.

Dijo que una vez que ingresó al colectivo tuvo acceso a las fotografías que integran el expediente y es como pudo reconocerlo, haciéndole saber la autoridad que su familiar estaba en una fosa común.

"Le voy a dar a mi hermano una cristiana sepultura como se lo merece. Lo vamos a sepultar a Puebla porque está mi padre allá", narró.

La mujer agregó que se siente molesta con las autoridades por las graves omisiones que tuvieron sumida a su familia en "10 años de tristeza, de dolor, de coraje, impotencia y un mar de sentimientos feos" que no merece vivir nadie más.

"Es el coraje que me da, que tenían que decirme. Sabían que estaba desaparecido. ¿Por qué no se me notificó? ¿Por qué dejaron que yo viviera esos diez años de dolor irreparable, de omisión, de la tardía?".

Recordó que a la fecha siguen sin tener conocimiento de quién mató a su hermano, y ya con los restos en su poder afirmó que ya no es algo que les interese.

Estoy recibiendo unos restos cuando bien pude haber recibido intacto a mi hermano".

Cabe recordar que el pasado 14 de julio de 2021 las familias fueron citadas en el panteón Palo Verde de Xalapa para exhumar restos humanos en fosas comunes, entre los cuales estaba su hermano.

Y aunque le afirmaron que en dos meses tendrían un dictamen completo y se haría la entrega del muchacho, tuvieron que pasar seis meses más.

Finalmente, este miércoles Ricardo volverá con su familia.