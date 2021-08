( EXCLUSIVA ) Buscar nuevos y mejores cafés no ha sido una tarea fácil para los cafeticultores veracruzanos, quienes pese a la crisis que atraviesa el sector cafetalero, han logrado posicionarse como unos de los mejores de México.

La pandemia de Covid-19 ha pasado factura a todos los sectores productivos; sin embargo, los cafeticultores de distintos municipios de Veracruz han sabido sortear los obstáculos, hasta lograr un café de altura, capaz de competir con los más altos estándares internacionales.

Recientemente, Veracruz fue reconocido con el mejor café del país, en la quinta edición del Yara Champion Program Coffee 2021, donde se codeó en los primeros lugares con Chiapas y Puebla.

"Estos premios nos ayudan como cafeticultores a tener la posibilidad de entrar a diferentes mercados, con la nueva tendencia de diferenciar nuestro café con dar un café de especialidad", señaló Jaime Adolfo Melo Rivero, dueño de la finca Segunda de Naranjo Fino de Coatepec y ganador de la Taza de oro en la categoría Naturales y Honeys.

El trabajo detrás de una taza

Melo Rivero resaltó que Veracruz es una de las principales regiones cafetaleras del país y, precisamente, es el café uno de los productos que distinguen a la entidad; pero, ¿qué hay detrás de una taza de café?

Miles de horas de arduo trabajo, angustia, sacrificio y un sinfín de historias envuelven esta aromática bebida, en un proceso artesanal que involucra cientos de manos hasta llegar a ese sublime néctar que despierta los sentidos.

Tan solo para poder obtener una taza, con 10 o 12 gramos de café tostado, se requieren aproximadamente 4 kilos de café cereza. De acuerdo con Jaime Adolfo Melo, una planta de café da entre cuatro y cinco tazas, por lo que "se necesitan muchas plantas para sacar las tazas que se consumen al día".

No se rinden

Gustavo Amieva, dueño de la finca La Capilla -de Córdoba- y ganador de la Taza de oro en la categoría Lavados, y Anthony Bulbarella, dueño de la finca Doña Juana -en Huatusco-, quien obtuvo la Taza de bronce en la categoría Naturales y Honeys, coincidieron en que antes de este arrasador éxito hubo fracasos y decepciones, pues el café de Veracruz muy pocas veces era tomado en cuenta.

"Es cuando uno se desanima", dijeron, "pero cuando uno es perseverante y adopta nuevas prácticas, ve avances... el premio fue el fruto de años de arduo trabajo".

Sin embargo, para Senén Sampieri, ganador de la Taza de bronce en la categoría Lavados y dueño de la finca Ohuapan, ubicada en Tlaltetela, el mayor problema siempre han sido los precios.

"Somos cinco generaciones de cafeticultores y desde chico he vivido las crisis del café", señaló; no obstante, lanzó a los productores un contundente mensaje, para no bajar los brazos y seguir demostrando que, en Veracruz, el café está a la altura de cualquier grano internacional:

"A los cafeticultores: en Veracruz tenemos mucho potencial... no se rindan, hay que seguir esforzándose".