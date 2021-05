caen_3_por_masacre_en_atoyac,_informa_gobierno_de_veracruz;_son_de_banda_de_los_yovas

Este jueves fueron detenidos tres presuntos delincuentes por el ataque armado en un campo de futbol de Atoyac, con saldo de 4 muertos. Pertenecen a la banda de "Los Yovas".

El pasado lunes, personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un campo deportivo en Atoyac fueron agredidos a balazos; tres hombres murieron en el sitio y uno más en el hospital. "Estaban tomando bebidas alcohólicas en la zona de un campo, no había partido, no había juego, no era así, sino que ocuparon ese lugar para tomar pero también se descubrió que tenían en su posesión droga, una caja de droga", expuso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en conferencia de prensa apenas este martes.