Caciques usan Tribunales para discriminar a funcionarios afrodescendientes: SEGOB

Los órganos electorales están siendo utilizados para discriminar a personas afrodescendientes, quienes actualmente deben de ser juzgados tomando en cuenta su origen al igual que pasa con la perspectiva de género para las mujeres en la entidad

Esto lo afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien además calificó de "legaloide" la postura del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, quien negó que el color de piel de Cisneros Burgos tenga relación con la sentencia que emitió el pleno en la que se plantea que el titular de la SEGOB en Veracruz sea investigado por violencia política de género en contra de una diputada.

Cabe recordar que el pasado 8 de febrero la Sala Superior revocó, por mayoría de cinco votos, la determinación de la Sala Regional Xalapa que desechó una demanda de la diputada veracruzana de MC, Ruth Callejas Roldán, quien acusó a Cisneros Burgos de haber emitido expresiones constitutivas de violencia política de género; con dicho fallo ahora deberá abrirse un procedimiento sancionador para determinar si Cisneros Burgos incurrió en dicha falta o no.

"Ellos son muy legaloides y sus determinaciones no llevan la incorporación de la justicia a los pueblos minoritarios, nunca lo han hecho así, jamás. Los negros no crean que conquistamos la libertad por obra y gracia, la conquistamos por lucha y por esa lucha seguimos aquí", mencionó Cisneros Burgos.

CACIQUES DENUNCIAN VIOLENCIA

Reiteró que familias de "caciques", como la de la diputada que tiene una arraigada injerencia sobre la Sección 32 del SNTE, están utilizando a los tribunales para perjudicar a las personas afrodescendientes en Veracruz.

"No los órganos electorales, personas están queriendo utilizar a los órganos electorales para incrementar la discriminación que ha habido sobre nosotros a lo largo de 5 siglos. No digo que los órganos, digo que los quieren utilizar y algunos tienen expresiones totalmente legaloides, no sé si ustedes ya lo sepan, pero hoy a los afros ya nos tienen que inclusive juzgar con perspectiva afrodescendiente, como a las mujeres con perspectiva de género, así de sencillo".

Recordó que es el primer secretario de Gobierno afro de Veracruz, hecho que desde su perspectiva genera inconformidad "para muchos".

Ante la posibilidad de que sea inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género, lo que le impediría contender por cargos públicos, el secretario minimizó el procedimiento ordenado por la Sala Superior del TEPJF.

"Ya es un asunto demasiado trillado y yo sigo sosteniendo lo mismo; a los negros y a los afrodescendientes siempre nos han querido detener como sea y ahora quieren usar las instituciones para detenernos. Vean de donde proviene esa denuncia, de una familia que tiene muchísimos años como cacique en los sindicatos. Creen que el Gobierno es suyo y no quieren que grupos minoritarios como el que representa un servidor avance en la vida pública".

Finalmente subrayó que las personas afrodescendientes seguirán luchando en Veracruz, aunque en su caso su objetivo no es buscar una candidatura: "Los que piensan sólo en elecciones son ambiciosos vulgares, se llamen como se llamen", dijo