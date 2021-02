Cacicazgos en Cosoleacaque no van a enrarecer proceso electoral: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que hay dos líneas de investigación que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) sigue por el asesinato de la ex alcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, ocurrido la madrugada de este lunes al interior de su vivienda.

En conferencia de prensa, aseguró que tiene confianza en las investigaciones porque están en coordinación y su administración "tiene la moral alta" y porque se acabó la impunidad.

Además, dijo que se confunde quien cree que con estos hechos se puede enrarecer el tema electoral, considerando que las elecciones se darán el próximo 6 de junio.

"Mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos con impunidad; que no se confundan, ya no están con los que podían pactar impunidad, ya se fueron, que quede claro este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral", dijo.

En ese tenor se refirió a los cacicazgos que se mantienen en Cosoleacaque que quieren enrarecer el proceso electoral, ya que dijo fueron solapados por anteriores administraciones estatales.

"En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que sabe perfectamente qué está pasando (...) No vamos a permitir que cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior se mantengan haciendo estos homicidios, este gobierno ya no lo permite ni pacta con ellos, se confundieron", añadió.