Buscarán clases 100% presenciales en nivel medio superior y superior de Veracruz

Al respecto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), expuso que podría ser el próximo semestre cuando regrese el cien por ciento de las escuelas a clases presenciales y con modalidad también híbrida, esto de acuerdo con la pertinencia por las condiciones sanitarias de la pandemia de COVID-19.

En ese sentido, resaltó que se estará trabajando con las escuelas que continúan cien por ciento en clases a distancia, para que pueda darse también la modalidad presencial.

"Todo el sistema educativo en nivel medio superior y superior está en clases. Pocos planteles son los que aún están completamente en alguna modalidad a distancia, en modalidad en línea o con materiales a distancia. Lo que estamos ubicando son los planteles que pudieran tener algunos planteles que pudieran tener alguna problemática para poder regresar, son mínimos".

En ese sentido, enfatizó que el porcentaje de planteles que ya han regresado de manera presencial, ya está arriba del 90 por ciento en todo el estado, mismos que han adoptado modalidades híbridas, es decir, presencial y virtual.

"Hay que recordar que todavía están vigentes las nuevas intervenciones y tenemos que cumplirlas, ya que estas nuevas intervenciones involucran protocolos muy claros", esto por el marco de la pandemia de COVID-19, resaltó el subsecretario Jorge Miguel Uscanga Villalba al hacer hincapié en que todo el sistema educativo está en clases en alguna modalidad.

De ahí que puntualizó: "no hay escuela que no esté atendiendo a su población, sin embargo, aún tenemos algunas que no han logrado regresar a la modalidad híbrida".

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado, indicó que se están haciendo los esfuerzos con la comunidad educativa que siguen en alguna modalidad completamente a distancia, para poder tener la posibilidad de un regreso presencial a partir del próximo semestre, "insisto, en modalidades pertinentes y cumpliendo los protocolos sanitarios, ya sean cien por ciento presenciales o híbridas que es lo que en muchas escuelas está sucediendo".