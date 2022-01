Dijo que buscarán el retiro de concesiones de este servicio de quien esté incurriendo en actos de corrupción.

El representante Ricardo Alarcón, explicó en conferencia de prensa que las grúas mantienen un negocio “jugoso” en contubernio con autoridades de Tránsito del Estado.

Acusó que están “cazando” a los automovilistas, a quienes les cobran hasta 5 mil pesos por un día en corralón.

“Recibimos diariamente denuncias acerca de las grúas, el secretario de Seguridad Pública dio la instrucción de aplicar el tarifario pero no se sigue; se hizo un llamado a las autoridades para que definan quién es el encargado de sancionar a las grúas que no estén comiendo con el acuerdo (...) Sabemos que el negocio de las grúas es bastante jugoso, muchas veces a los ciudadanos no les entregan comprobante de pago y sospechamos que haya evasión de impuestos”.

Refirió que las empresas no entregan factura y si la solicitan, les piden el 16 por ciento extra sobre el monto pagado a los automovilistas para poder hacer el cobro, lo que es ilegal.

“Además hay robo de piezas vehículos o de pertenencias ya que muchas veces no entregan inventarios y queremos revisar la concesión que tienen, ver el estado del permisionarios y en dado caso de recurrir en alguna falta, retirarle la concesión".

Agregó que la denuncia más recurrente es la detención de automovilistas por alcoholemia, pues a pesar de que la prueba sale negativa "le fincan una falta administrativa y lo más grave es que las unidades son enviadas a los corralones”.