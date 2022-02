Bomberos veracruzanos, héroes olvidados; congelan ley para que se les asigne salarios

EXCLUSIVA I "Más que miedo, al fuego le tengo respeto (...) Siempre digo que el único día que me va a vencer el fuego , es el día que me cremen, después de muerto".

"Es muy satisfactorio y motivador el que uno llegue a un servicio y la gente sienta tranquilidad en cuanto nos ven llegar, es como si se sintieran a salvo en cuanto ven llegar el camión: ¡ya llegaron los bomberos!, dice la gente, aunque no hayamos hecho nada todavía, y es bien bonito con los niños, poder compartir con ellos y que nos digan que de grandes quieren ser Bomberos como nosotros".

Sin embargo, a la labor de los bomberos no se le corresponde con salarios y recursos para poder realizar sus labores de apoyo y rescates, por lo que esperan que una Ley que "duerme el sueño de los justos" en los cajones del Congreso del Estado de Veracruz, avance y sea avalada para que los salarios de los bomberos sean subsidiados por los gobiernos, y no por donativos, "sino que los donativos sean para mantenimiento de equipo". Los salarios de los bomberos son sostenidos por donativos mediante un patronato, por lo que piden que sean subsidiados por gobierno como cuerpos de rescate, a través de alguna dependencia como Protección Civil, es decir, ser tomados en cuenta en los presupuestos.

Noticia Relacionada Evaluará Unicef rezago o avance en primarias de Veracruz

LA LABOR DE UN BOMBERO: HAY QUE TENER CARÁCTER PARA ENFRENTAR EL FUEGO, PERO TAMBIÉN SENSIBILIDAD

-¿Le da miedo el fuego, le tiene respeto?, ¿Qué le provoca?

"Más que miedo es respeto, sobre todo saberlo controlar, porque cuando uno está en el momento y se enfrenta, como que en vez de miedo uno lo enfrenta con más valor, hay que sacar coraje para enfrentarlo, por eso es un reto. Siempre digo que el único día que me va a vencer el fuego, es el día que me cremen, después de muerto.

"Tenemos que tener el carácter fuerte para enfrentar situaciones, pero también carácter bonito para atender a los niños y ayudar a las personas". También, en muchas ocasiones, los bomberos ayudan a rescates de animales, ya que buscan ayudar a todos los seres vivos.

"Yo lo veo no como que somos héroes, sino que somos personas que nos gusta ayudar (...) Pero primero tenemos capacitación desde la química del fuego y teoría tres meses, hasta la práctica, porque es la experiencia la que nos enseña cómo ir enfrentando los incendios", comparte el comandante José Luis Acosta Hernández.

-¿Recuerda alguna experiencia triste que le haya afectado en más de cuatro décadas como bombero?

"En una ocasión me tocó atender una emergencia de unos niños, de secundaria, que se fueron de pinta a nadar en una poza, el reporte no lo hicieron rápido, antes no era como ahora que todo es con el celular. Me tocó meterme para rescatar al niño, me estaba jalando la corriente también y no lo encontraba, de pronto vi su brazo extendido. Lamentablemente ya había fallecido, no lo encontrábamos porque estaba en medio, ni en la superficie ni en el fondo, porque acababa de ser el ahogamiento y el cuerpo se queda suspendido ahí a la mitad. Cuando uno acaba de ahogarse ni va a la superficie ni al fondo, se queda en aguas medias, ya después de 16-18 horas el cuerpo se va al fondo, luego de 48 el cuerpo se va a la superficie y flota, por el aire que tiene el cuerpo".

En otra ocasión, comparte el comandante con lágrimas en los ojos, " en una emergencia me tocó algo tan triste, se quemó una casita, y rescatamos los cuerpos de dos niños que se quemaron, un niño y una niña abajo de una cama. La niña estaba abrazando a su hermanito, como queriendo protegerlo. Fue algo muy duro, somos humanos y la verdad a veces lloramos cuando Lamentablemente nos toca vivir ese tipo de cosas. Ha habido otras experiencias, como cuando la explosión de una bodega clandestina de combustibles acá en Coatepec, que afectó a los compañeros, nos tocó la explosión, también de una pipas cuando llegamos refuerzos nos dijeron: estaban dos de sus compañeros cuando vino la explosión ", relata entre otras muchas experiencias vividas, como que aún tiene uno de tres compañeros afectados, convaleciente y a quien le están realizando operaciones tras padecer quemaduras en las manos, al atender una explosión hace aproximadamente tres años.

El comandante José Luis participó también en las labores de rescate tras el terremoto de 1985.

"Me tocó ir a la Ciudad de México y meterme a trabajar con los topos entre los escombros, y mis respetos la verdad, se meten como tuzas entre huecos y de pronto sí sentí miedo, pero no había de otra más que seguir adelante. Me tocó el rescate de uno de los bebés que sobreviven del derrumbe del hospital, que estuvo días en el pecho de su madre, ya muerta. Y también me tocó ver montón de cuerpos y extremidades, porque luego de días del terremoto, hubo cuerpos de las que se sacaron partes, ya irreconocibles; hubo también personas a quienes se les tuvieron que amputar un brazo, una pierna, para poder sacarlos vivos de entre los escombros, que por ejemplo tenían columnas atorándoles una pierna ", recuerda.

José Luis Acosta Hernández ha recibido capacitación incluso en otros sitios dentro y fuera del país, como San Bernardino, California.

Su esposa y sus tres hijos son su mayor orgullo y fortaleza, así como el poder ayudar a los demás, siendo bombero.

BOMBEROS NECESITAN SUBSIDIO GUBERNAMENTAL, NO VIVIR DE DONATIVOS

Pero, aunque la labor de los bomberos es heroica e implica arriesgar la propia vida para salvar a otros, no es justamente reconocida ni remunerada. En el estado de Veracruz los bomberos siguen viviendo de donativos, de "botear", de rifas y colectas, porque una Ley espera que alguien se acuerde de votarla para tomar en serio a los "heroicos", dignificando sus condiciones salariales, explicó.

José Luis Acosta Hernández es el Director Técnico y Primer Comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, desde hace 6 años, pero ingresó a la corporación cuando tenía 17 años de edad.

-¿Cuánto gana un bombero?

-"Hay de diversos salarios, hay quienes ganan 3 mil pesos al mes, otros ganan 6 mil pesos al mes, otros diez mil, quienes tenemos un sueldo por haber sido asignados como comisionados desde Seguridad Pública hace años, pero es necesario que ya se estabilice esa situación".

De ahí que se requiere que los salarios de los bomberos sean subsidiados por los gobiernos y los héroes, muchas veces anónimos, tengan condiciones más dignas de trabajo y de vida.

"La estación en nuestro hogar, la verdad es nuestro otro hogar, aquí pasamos cuando menos 24 horas por 24 en casa, pero a veces si hay emergencias y poco personal, doblamos turnos".

DEL IDEAL HEROICO A LA LUCHA POR CONDICIONES JUSTAS

El H. Cuerpo de Bomberos de Xalapa nació el 3 de octubre de 1938, en ese entonces le llamaban "Compañía de Bomberos". Actualmente cuenta con 43 bomberos, pero dada la cantidad de población y a que se atienden en promedio 300 emergencias al mes, requeriría al menos 100 bomberos plenamente capacitados.

Cuentan hoy día en Xalapa con 10 carros y 5 camionetas, trabajando con capacidad de 80 a 90 por ciento, porque "ya tienen sus años, ya están trabajados", Y eso que Xalapa ha sido escuela de muchos Cuerpos de Bomberos, refiere.

"Y como me dice nuestro presidente del patronato, José Zaydén, hay que seguir adelante, si no componemos un carro al rato ya le falló algo a otro y ya son dos, y tenemos que seguir y responder a las necesidades, por eso sí nos apoyara el gobierno con salarios, con los recursos del patronato nos podemos hacer cargo del equipo, mantenimiento y lo demás ".

Cuando la entonces Compañía de Bomberos inició en 1938, el voluntariado apoyaba a combatir incendios "incluso con cubetas y como se podía, aunque ahora ya casi poco nos falta para eso".

Con el tiempo, los voluntarios se fueron profesionalizado, actualmente hay Bomberos con universidad, incluso con doctorados, porque "el ser bombero es una profesión y una dedicación que se elige, para la que hay que prepararse, por la que hay que hacer sacrificios y correr riesgos, aunque en todas las profesiones se corresponde riesgos, pero aquí hay que enfrentar siniestros, enfrentar al fuego. Lamentablemente por los bajos salarios, hay compañeros o compañeras que se retiran y hacen otras actividades, aunque sean buenos bomberos".

Las escuelas de Bomberos son prácticamente particulares, es decir, los Bomberos pagan su capacitación y certificación de ello, pero, aunque su labor es reconocida como heroica en el ideal del romanticismo, en la realidad padecen condiciones injustas de trabajo. A esto se suma que, con la pandemia de COVID-19, los donativos también se han visto afectados.

LA LEY QUE DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS Y ESPERA PARA APOYAR A LOS BOMBEROS

En el Congreso del Estado de Veracruz hay una iniciativa de Ley para apoyar en cada municipio a los Cuerpos de Bomberos, una Ley que plantea que a través de dependencias como Protección Civil, se asignen salarios a todos los Bomberos, que estipule también la participación del patronato para absorber gastos de mantenimiento de equipo y vehículos, que establezcan derechos y obligaciones, pero la Ley "duerme el sueño de los justos" en el Recinto Legislativo del estado, "sería algo muy bueno que las actuales autoridades y los actuales legisladores dejaran para la historia, el aprobar esa ley y hacer algo por los Cuerpos de Bomberos".

Ya hay estados como Oaxaca, Puebla, entre otros, donde los Cuerpos de Bomberos son subsidiados en salarios por los gobiernos locales, y no viven del voluntariado, de patronato, de botes o rifas, "porque eso es algo bueno y lo seguiríamos haciendo, pero no se vale que sigamos dependiendo sólo de eso, porque entonces con lo del patronato se pagan salarios -bajos- y no alcanza para renovar camiones, equipo -como trajes- y ,lo necesario para dar una respuesta con toda la capacidad de equipo ante un siniestro", explicó.

En el estado de Veracruz los Heroicos Cuerpos de Bomberos se sostienen de patronatos respaldados principalmente por la iniciativa privada y otras donaciones voluntarias. Son solamente algunos y contados los Bomberos cuyo salario está comisionado a dependencias como Protección Civil o Seguridad Pública, lo demás es voluntariado, "pero entonces corremos el riesgo de que pase lo que en Coatepec, que comiencen a renunciar los compañeros porque llegue el día que los recursos del patronato no alcancen para pagar sus salarios y nos quedemos 10. Tenemos 18 bomberos que, es paga un patronato".

Además, el problema de los bomberos sustentados por Seguridad Pública es que no pueden crecer, es decir, su sueldo es igual al de un policía de base, pero para poder aspirar a incremento tendría que recibir el adiestramiento de un policía, "y nuestra labor no tiene nada que ver con eso, es otro tipo de servicio el que nosotros brindamos, nos paga Seguridad porque a algunos nos tienen como comisionados", refirió el comandante José Luis Acosta Hernández.

"La ley, que esperamos que sea votada y aprobada, implica que ya no se apoye a los Bomberos por un tema de voluntad, sino que estén contemplados en presupuestos anuales.

"La ley está detenida por unos cambios. A nosotros nos habían dicho que esa ley salía en diciembre no este sino el pasado. Contempla también que empresarios gasolineras y comerciantes, por ejemplo, tengan convenios con nosotros, y que se trabaje sobre todo en la prevención. No sabemos si está detenida porque no encuentran el encabezado o nombre que ponerle, queremos creer, y sería muy bonito, que quede en la historia que estos diputados, que este gobierno, decidieron establecer en la ley el tema de apoyo con salarios a los Bomberos, ya nosotros nos hacemos cargo de lo demás, pero ahora sí que se requiere apoyo con nuestros salarios para seguir apoyando con nuestras labores".