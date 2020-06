Bares y cantinas no reabrirán; Xalapa, en semáforo rojo

Luego de que circulara en redes sociales que este sábado los bares y cantinas de Xalapa empezarían a funcionar, el regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Francisco Javier González Villagómez, reiteró que la ciudad sigue en semáforo rojo y que no hay autorización de la autoridad para su apertura.

Advirtió que los lugares que empiecen a abrir y vender bebidas alcohólicas podrían incluso ser clausurados.

"Para el operativo de viernes, sábado y domingo definitivamente no están autorizadas las aperturas de bares y cantinas toda vez que hay que una Gaceta Municipal donde establece que hay Ley Seca, donde viernes, sábado y domingo no se permite la venta de licor", dijo.

Expuso que los operativos están listos para que no se lleven a cabo esas actividades y dentro de estos se estableció también la revisión de documentación y que tengan actualizada su licencia de funcionamiento.

"O cualquier otro documento que requieran para funcionar; entonces cualquiera que sea la situación por el momento no pueden aperturar (sic) ningún bar o cantina porque no están autorizados y en las revisiones que hagan personal de supervisión, independientemente de que tienen que constatar que estén cerrados porque no pueden vender bebidas alcohólicas por otro lado pedirán documentación, y si no cuentan con ella procederán a la clausura respectiva, aplicándole la máxima multa por desacato", apuntó.

Subrayó que la contingencia sanitaria continúa y por ello se han establecido las disposiciones para los comercios de la ciudad a través de la Gaceta Municipal.

"Ya están establecidos los lineamientos normales y comunes para la revisión de cualquier establecimiento y tanto por un lado como por otro harán las revisiones respectivas personal del DIAC (Departamento de Inspección y Atención Comercial) para aplicar tanto la gaceta como los demás reglamentos de la dirección de Desarrollo Económico y Turístico de Xalapa", abundó.