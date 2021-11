Ayuntamientos, culpables por rezago en dictámenes legislativos

Así fue confirmado por el diputado local Nahúm Álvarez Pellico, quien señaló que no se puede culpar a la comisión que preside de no dictaminar los pendientes, sino que algunos ayuntamientos que realizaron trámites, no les dieron seguimiento.

"Sacamos muchos dictámenes pero realmente también quedaron otros rezagados, si bien es cierto, la ley no le permite a los ayuntamientos 90 días antes de terminar su administración seguir dando de baja bienes muebles e inmuebles por lo tanto la comisión ya no podemos seguir autorizando bajas", dijo.

Afirmó que a finales de septiembre, por ley, estuvieron imposibilitados para dar seguimiento a estos trámites, en los que previamente se hizo requerimiento de documentación faltante, lo que no fue respondido por algunos ayuntamientos.

"Los ayuntamientos a los que les interesa darle seguimiento a sus temas pues estaban al pendiente y nos están trayendo documentación que nosotros le requerimos y los que no pues los dejan rezagados, no es cuestión de la comisión", se defendió.

Agregó que el rezago se arrastra desde la legislatura pasada y la entrante tiene como una de sus tareas continuar con el seguimiento de este, siempre y cuando las peticiones cumplan con los requisitos marcados por la ley en la materia.