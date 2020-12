Ayuntamiento de Coatza y Minatitlán discriminaron a hombre con VIH: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los presidentes municipales de Coatzacoalcos y Minatitlán por no cumplir con lo dictado en la recomendación 49 de 2018, relativo al expediente CEDH/1VG/COA/0171/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En esta, la CEDH determinó la vulneración a los derechos humanos de una persona portadora del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), luego de que el municipio de Minatitlán como el de Coatzacoalcos le obligó a realizarse la prueba de detección de VIH, a cambio de dejarle trabajar como mesero en centros nocturnos.

"Con la condicionante que de no realizar me dichos estudios, no se me daría la boleta para trabajar en centros nocturnos, sabiendo que soy portador del virus VIH y negándoseme dicha boleta", explica la víctima en la relatoría de hechos.

La CEDH recomendó que tanto el municipio de Coatzacoalcos como Minatitlán gestione atención psicológica y médica al quejoso, y a la vez se otorgue una disculpa personal y privada al trabajador y se le pague una justa compensación como reparación del daño.

Sin embargo el Ayuntamiento de Coatzacoalcos rechazó la Recomendación de la Comisión Estatal bajo argumentos relacionados con estigmas y prejuicios que padecen las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e incurrió en discriminación en materia laboral.

Y es que el municipio consideró a la víctima como un riesgo para la colectividad, restringiendo toda posibilidad de ejercer su derecho de acceso al empleo; mientras el ayuntamiento de Minatitlán vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho al trabajo, con motivo de la condición de salud de la víctima.

Por lo anterior la CNDH emitió la recomendación 53/2020, a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos, y Nicolás Reyes Álvarez, Presidente Municipal de Minatitlán, por el incumplimiento de una Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.