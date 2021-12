En la ciudad de Xalapa avanza la aplicación de refuerzo de vacunación contra COVID-19 en la población mayor de 60 años.

El proceso transcurre de manera ágil, ya que únicamente las personas a vacunarse deben mostrar sus comprobantes de vacunación anterior y/ o certificado de vacunación que indique que la segunda dosis se recibió hace por lo menos 6 meses; llevar impresa la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como identificación oficial con comprobante de domicilio. Además, debe llevarse impreso el registro de solicitud de dosis de refuerzo, mismo que debe solicitarse en el sitio mivacuna.salud.gob.mx

Son 9 las sedes de vacunación de refuerzo contra COVID-19, en la capital veracruzana.

En el estado de Veracruz se estima vacunar a aproximadamente 1 millón de personas de sesenta años en adelante, con dosis de refuerzo.

Hay que recordar que el refuerzo se trata de una dosis del laboratorio Astra-Zeneca, independientemente del laboratorio de la o las vacunas que se recibieron anteriormente.

Se ha notado gran disposición y afluencia de la población mayor de 60 años, para recibir su dosis de refuerzo contra la enfermedad de la pandemia causada por el SARS-CoV-2.

En Xalapa, la jornada de vacunación de dosis de refuerzo en la población adulta mayor, concluye el próximo 17 de diciembre.

En el caso de los adultos mayores que no tienen ninguna dosis, por no haber acudido antes a vacunarse, deben hacerlo s través de las campañas de rezago, de lo contrario no podrán recibir la dosis de refuerzo.

Además, en el estado de Veracruz continúan avanzando las jornadas de vacunación de menores de entre 15 y 17 años de edad.

Para más información, la población puede consultar el sitio oficial y redes sociales de la Secretaría de Salud de Veracruz.