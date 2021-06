Conforme avance la vacunación contra COVID-19, se acelerará la recuperación económica, en lo cual también la dispersión de programas sociales tiene un papel fundamental, informó el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Todo está muy vinculado al programa de vacunación, porque si no nos vacunamos no podemos regresar", indicó al referirse no sólo a las clases-escolares, sino a todas las actividades.