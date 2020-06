Avalan 127 cabildos la Reforma Electoral; día histórico para Veracruz: Cazarín

Con el aval de 127 cabildos, que representan el 59 por ciento de los 212 municipios veracruzanos, la Reforma Electoral de Veracruz es una realidad, pese a los intentos de la oposición de frenar la reducción del 50 por ciento que se aplicará a sus millonarias prerrogativas anuales.





"Con esto, MORENA cristaliza un añejo reclamo ciudadano de acortar el financiamiento público a los partidos políticos y el gasto operativo electoral; se fortalecerá la democracia participativa, la igualdad de género y los derechos político-electorales de la población. Este es un día histórico para Veracruz", enfatizó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, a nombre del Grupo Legislativo de Morena en la LXV Legislatura local.





El también Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) reconoció a los 127 cabildos veracruzanos que sin temor a represalias de sus dirigencias estatales, avalaron la reforma, pues con ello no sólo validaron que Veracruz sea ejemplo nacional con una legislación electoral vanguardista, sino además, se obtiene un ahorro presupuestal cercano a 2 mil millones de pesos.





Nuestro compromiso, dijo el legislador morenista, es con el pueblo, no con las dirigencias políticas ni con líderes acostumbrados a viajar en camionetas de lujo y a lucrar políticamente; aquí ya no se negocia bajo el agua, en lo oscurito, ni se dan cañonazos para aprobar dictámenes o reformas; se acabaron los privilegios; los partidos deberán acostumbrarse a la austeridad.





En la Cuarta Sesión Ordinaria de este lunes, la Secretaría General del Congreso notificó a la Mesa Directiva los 127 cabildos que avalaron la Reforma Electoral de Veracruz, cuyas actas fueron entregadas por las respetivas autoridades municipales, quienes demostraron estar del lado de los intereses de sus gobernados y no de las dirigencias partidistas.





"Hay líderes que siguen sin entender los nuevos tiempos de la política, del consenso, del diálogo y el respeto a la autonomía municipal, de que ya no pueden presionar y obligar a los cabildos a ir en contra del pueblo, pues no son dueños de éstos. Los partidos políticos son el medio para la democracia pero no tienen la patente, es el pueblo el que manda", enfatizó.





Gómez Cazarín refirió que una vez publicada en la Gaceta Oficial del Estado, por el Ejecutivo estatal, Veracruz entrará a una nueva era en materia electoral, donde el ganador es la ciudadanía y la democracia.