Autorizan intervención ‘temporal’ de la Tesorería de Actopan

Con 33 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso del Estado autorizó intervenir la Tesorería del Ayuntamiento de Actopan.

Esto ante los señalamientos de la oposición de que el próximo paso será suspender poderes, al igual que en Mixtla de Altamirano, tras el asesinato de Maricela Vallejo.

El presidente de la comisión de Vigilancia, Eric Domínguez, destacó que se encontraron 28 observaciones de carácter financiero en la tesorería, de ahí que era necesario intervenirla de forma temporal, negando que se trate de un asunto político.

Sin embargo, los diputados del grupo legislativo del PAN, así como la fracción mixta disidente “Acción Nacional Veracruz”, manifestaron su rechazo en tribuna, calificando de ilegal la intervención.

El diputado local del PAN, Rodrigo García Escalante, propuso una moción suspensiva, recordando que se busca aplicar la suspensión y revocación de mandato al presidente municipal, José Paulino Domínguez Sánchez y a la Síndica, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, por parte de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Por ello, consideraron que no hay elementos para intervenir la tesorería, al no haber actos consumados, además de que no se señala la temporalidad de la intervención y las atribuciones del interventor, reconociendo que el munícipe incurrió en omisiones planteadas por la comisión de Vigilancia

Añadió que se está pasando algo administrativo al tema político, de ahí que se otorga un cheque en blanco a los próximos encargados. Sin embargo, la moción no fue considerada por el pleno.

Por su parte, en la discusión del dictamen, la legisladora del grupo mixto “Acción Nacional de Veracruz”, María Josefina Gamboa Torales, señaló que aunque son la segunda fracción mayoritaria ninguno de sus integrantes fue incluido en la Comisión de Vigilancia, encargada de analizar el proyecto.

Recordó que en la sesión pasada se pidió cumplir con el reglamento interior del Poder Legislativo y actualizar la integración de la comisión, en forma proporcional de los grupos legislativos, sin embargo esto no se permitió.

“Al no haber representación proporcional, como señala la Ley, cualquier dictamen o acto de esta comisión es ilegal”, afirmó en la Tribuna la legisladora.

Vaticinó que está por ocurrir lo mismo que en otro ayuntamiento, en alusión al de Mixtla de Altamirano, en donde el Congreso avaló la suspensión de poderes tras el asesinato de la alcaldesa, Maricela Vallejo.

En el dictamen se expone que los ediles José Altamirano Ramírez, Regidor Cuarto y C. Alma Delia López Mendoza, Regidora Quinta, solicitaron la intervención de la Tesorería Municipal de dicho Ayuntamiento señalando que se ha manejado de manera discrecional la Tesorería municipal.

Además, se acusa, se dejó de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales.

El documento establece que en la Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero – abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero.

“Las cuales resultaron en recomendaciones para su atención, habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado.

“Esto sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del H. Ayuntamiento”.

Se anexó un escrito libre de fecha de 23 de octubre de 2019, suscrito por la C. María Nely Alarcón Gil, quien ostentaba el cargo de Tesorera, adjuntando copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Donde refiere que fue nombrada como Tesorera Municipal de Actopan el 5 de octubre de 2018, sin haber precedido levantamiento de acta entrega-recepción y que en fecha 18 de octubre de 2019 ya no le fue permitido el acceso a las oficinas de Tesorería, señalando que tampoco en este caso fue levantada acta entrega-recepción;”

La extesorera detalló casos de pagos por salarios no devengados a supuestos familiares, amigos y empleados del Presidente Municipal, así como erogaciones cuyo pago fue ordenado también por dicho edil, sin comprobación o evidencia de los servicios que fueron objeto de los pagos operados.

“No se omite hacer notar que la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento solicitó al Titular del Órgano de Control Interno Municipal, un informe en relación con la

Además, la Secretaría de Fiscalización evidenció el cumplimiento de Obligaciones del Municipio de Actopan, como la entrega de estados financieros, reportes mensuales de obra, cortes de caja, reportes de impuesto predial, traslado de dominio y reportes de derechos de agua.

No se presentaron reportes trimestrales de avance físico-financiero de obra; inventario y avalúo de bienes muebles e inmuebles, padrones de ingresos sujetos a pagos periódicos de Predial, Agua, Comercio, Mercados, Bares y Cantinas, así como Limpia Pública.

Tampoco se presentaron finanzas para garantizar el pago de responsabilidades de los servidores públicos y el programa anual de adquisición, el informe trimestral de deuda pública y los estados de disciplina financiera.