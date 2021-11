Autoexploración detecta cáncer de mama avanzado; mastografías salvan vidas

Si bien la autoexploración de los senos es importante para detectar anomalías, son los estudios avanzados de imágenes los que permiten detectar oportunamente el cáncer, destacó.

El también director de Radiología, Intervencionismo y Diagnóstico de clínica de especialidad diagnóstica, resaltó que a pesar de la mucha y constante difusión en torno a la importancia de los estudios de mama para prevenir defunciones por cáncer, el miedo sigue haciendo que las mujeres no acudan a estudios luego de los 40 años. Sin embargo, alertó que "si el cáncer está ahí y no se atiende, va a crecer, no por miedo a no verlo no va a crecer; el cáncer, con miedo o no, tarde o temprano va a decir ´aquí estoy´, entonces mejor afrontar las cosas; ocúpense, no preocúpense".

Detalló el proceso de una mastografía contrastada, método avanzado en imagen de mama. Es un estudio que, a diferencia de una mastografía convencional 2D -que son las más comunes-, ésta sólo tarda 10 minutos, y tiene una precisión de entre un 94 y 96 por ciento, aun en senos con alta densidad; es decir, mucho tejido glandular que podría, en otros estudios, dar un falso negativo.

El reciente mes de octubre se conmemoró el llamado "mes rosa, de lucha contra el cáncer de mama"; sin embargo, el cáncer de mama debe ser un tema constante, pues aún falta difundir mucha información y crear conciencia de la importancia de la detección oportuna, no con exploración, sino con estudios precisos, enfatizó el médico especialista.

-Se habla mucho del diagnóstico oportuno para salvar vidas y no sólo escuchar o leer cifras mortales año con año, pero además de la autoexploración ¿qué debe hacerse y qué avances tecnológicos hay para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama?

"He dado pláticas en torno al diagnóstico oportuno y explicando cómo se hace el diagnóstico oportuno y hasta la fecha un buen número de mujeres, cuando pregunto cómo se detecta el cáncer de mama a tiempo, contestan que con autoexploración, lo cual no es cierto (...) Las tecnologías han ido avanzando, hay pacientes que piensan ´es igual donde me haga yo la mastografía, no va a haber diferencias, si cuesta aquí tres pesos o acá cuesta 10´, pero la realidad es que no es así; como un celular de hace diez años no es igual al de la actualidad.

"Ha habido avances muy importantes en la detección oportuna de cáncer de mama porque esa es la base para que no se nos mueran las mujeres. Esa es la primicia: no más muertes por cáncer de mama".

Y es que "cuando una paciente se toca un tumor -con la autoexploración-, o ya tiene alguna manifestación en la piel o en el pezón, ya tiene un cáncer en estadio dos, ya perdió el estadio cero y el estadio uno, que es donde tienen más probabilidades de curarse".

MASTOGRAFÍA CONTRASTADA

Las mastografías son estudios de la mama que buscan, mediante imágenes especializadas, detectar de manera oportuna los casos de cáncer.

Una de las tecnologías recientes, que tendrán en el mercado entre seis y ocho años, porque el primer equipo que se aprobó fue en 2011, es la mastografía contrastada. Los estudios especiales de resonancia magnética de mama comenzaron alrededor del año 2000, pero el problema de las resonancias es su costo, duración de hasta una hora y preocupaciones en torno al medio de contraste usado, refirió el doctor Barajas Teja.

"A diferencia de la resonancia magnética, la mastografía contrastada es un estudio más rápido, menos molesto para las pacientes (...) En la mastografía contrastada el estudio son 10 minutos entre que se inyecta contraste y se terminan las exploraciones y las compresiones que son segundos. Es un lapso de 10 minutos en lo que colocamos a la paciente, se empieza a los dos minutos a inyectar el contraste, durante ocho minutos se toman las diferentes fotos que necesitamos y realmente de compresión son segundos. El estudio es muy rápido e inmediatamente tienes el resultado, los médicos no radiólogos pueden entenderla mucho más fácil que una resonancia magnética, y cuesta en muchos casos la tercera parte de lo que cuesta la resonancia magnética".

El estudio tiene alta especificidad que incluso es mayor respecto a la resonancia magnética.

Lo más adecuado es que la mastografía sea interpretada por un médico especialista, que es el médico radiólogo o médicos radiólogos sub o súper especializados en imagen de mama, pues son los indicados en hacer diagnósticos de mama, así como realización de biopsias.

Una mastografía contrastada se puede realizar en cualquier mujer, pero tiene especificidades indicadas en casos como: personas que tienen antecedentes en sus familias de cáncer de mama, pero no uno sino dos, teso hasta cuatro familiares con antecedente de cáncer de mama; las pacientes que ya tuvieron cáncer de ovario o de colon y que pueden tener mayor riesgo de tener cáncer de mama; quienes tienen mutaciones heredadas de BRCA1 y BRCA2 en sus genes son pacientes con alto riesgo y que requieren una mastografía contrastada; así como la paciente que actualmente tiene cáncer de mama y debe estudiarse si no hay en otro sitio; las pacientes que tuvieron cáncer de mama y necesitan estudios de seguimiento; y el grupo de mujeres que tienen una mama sumamente densa, es decir, que tienen mucho tejido glandular, ya que es un tejido muy blanco a la mastografía y entonces esconden información.

"Esas son las pacientes idóneas para hacer una mastografía contrastada. Hay otras indicaciones, como cuando tenemos alguna duda por mastografía 2D o 3D, cuando hay sospecha en un ganglio, cuando una biopsia de un ganglio sale positivo pero no vemos el cáncer en la mama, entonces tenemos que hacer una mastografía contrastada; en pacientes que les dieron tratamiento, pero hay que hacer seguimiento para ver si va disminuyendo el tumor", explicó.

-A qué lugar puede acudir una mujer que quiera o necesite realizarse una mastografía contrastada. ¿Hay el estudio en instituciones públicas de salud o requiere acudirse a instituciones privadas?

"Hay lugares privados y lugares públicos para poder hacer este tipo de estudios; todavía no está muy expandido en México, precisamente estamos trabajando en esa parte. Hoy en día en el caso del estado de Chihuahua soy el único que realiza mastografía contrastada en centro privado. Pero en otros puntos como en la Ciudad de México hay sitios como el Instituto Nacional de Cancerología que hacen mastografía contrastada; sí hay lugares públicos donde hacerla.

"Hay en lo público y en lo privado, lo que tienen que buscar las mujeres siempre es un radiólogo especialista en imagen mamaria y entonces ese radiólogo va a poder orientar a las mujeres de una forma más clara, sobre cuál es el estudio idóneo para ellas, es muy importante a dónde asistan, pero en cuanto al médico, no en cuanto al lugar".

Una mastografía contrastada es más certera, más rápida y menos dolorosa que una mastografía convencional.

-¿Cuál es el costo aproximado de una mastografía contrastada?

"Si bien es cierto que cuestan hasta una tercera parte menos que una resonancia magnética, también es cierto que su costo es más elevado que el de una mastografía convencional y hay que decirlo (...) El costo que manejamos en el Centro Diagnóstico -en Chihuahua- es de alrededor de tres mil 900 pesos, pero el objetivo que ahorita tenemos junto con Bayer es difundir información para los médicos ginecólogos y oncólogos, para que se practique este estudio que tiene más precisión; tenemos que difundirlo para la comunidad médica y la comunidad en general, que las mujeres sepan que existe este tipo de métodos que nos va a dar mayor certeza diagnóstica y, sobre todo, lo más importante, es que nos permita encontrar cánceres que sean curables", enfatizó el médico radicado en el estado de Chihuahua.

La difusión para la práctica de mastografías contrastadas, método avanzado en imagen para la detección oportuna del cáncer, aún está "en pañales" en México.

LA IMPORTANCIA DE DIAGNOSTICAR CON IMAGEN ESPECIALIZADA

"Los cánceres que son curables son los que no se tocan, que no se ven, que no se sienten, que no han dado ninguna molestia, esos son los cánceres que tienen mayor potencial de curarse (...) Siempre les digo a las mujeres que deben ver el costo de estos estudios de su salud como una inversión, no como un gasto, es una inversión para su salud, para su vida", hizo hincapié el médico radiólogo intervencionista, especialista en imagen de mama, al acentuar la importancia del diagnóstico oportuno a través de la imágenes especializadas, sobre todo la mastografía contrastada.

En la mayoría de los casos de cáncer de mama, con la detección oportuna, la posibilidad de cura es del 96 por ciento. Hay cánceres sumamente agresivos, pero son los menos, apuntó.

"Estamos hablando de que con la detección oportuna, de cada 100 mujeres, 96 se van a salvar".

-¿Cuándo empezar a hacerse las mastografías además de la autoexploración?

El doctor Ulises Bajaras Teja recordó que "a partir de los 40 años de edad, todas las mujeres deben realizarse mastografía para detección oportuna del cáncer de mama. El estudio exploratorio de imagen debe realizarse cada año para prevenir el cáncer. Las pacientes de alto riesgo tienen que empezar desde los 30 años a realizarse la mastografía, y si sus familiares con cáncer de mama presentaron muy jóvenes el padecimiento, deben empezar en promedio a los 25 años a hacerse las mastografías".

-¿Cuál es el margen de error de una mastografía convencional y de una resonancia, en comparación con una mastografía contrastada?

"La mastografía contrastada y resonancia magnética comparten la misma capacidad diagnóstica, pero la especificidad que es la capacidad de decir que no tienes la enfermedad, que es: si dice que no hay es que no hay; la especificidad es mayor en la mastografía contrastada porque en la resonancia no vemos unos elementos que se llaman microcalcificaciones, y en la mastografía contrastada sí los vemos. Es uno de los factores que ayuda a tener mayor capacidad diagnóstica".

La mastografía contrastada tiene una precisión diagnóstica de 94 a 96 porciento, la resonancia magnética tiene un margen prácticamente igual, pero con la diferencia de costos.

De tal modo, la mastografía contrastada permite un margen de error menor para dar falsos negativos; "esto es, gente que decimos que no tiene -cáncer de mama- y sí tenía".

En cambio, "en donde se pierde mayor capacidad diagnóstica es en la mastografía 2D, que hay por todos lados, en mamas densas se puede perder especificidad diagnóstica hasta de un 60 por ciento".

EL PUNTO ES LLEGAR A NO MÁS MUERTES POR CÁNCER DE MAMA

Con los avances tecnológicos y la concientización en torno a la importancia de realizarse estudios para diagnosticar oportunamente los casos de cáncer, lo que se busca es llegar al punto de no más muertes por cáncer de mama, resaltó el médico especialista.

"Mujeres, ámense. Si ustedes se aman y se quieren se van a cuidar. Cada peso que ustedes pongan en atención médica es una inversión, inviertan en su salud, en hacer estudios con médicos especialistas (...) Las mujeres son fundamentales en todo, la importancia de esto es que no se nos mueran más mujeres por cáncer de mama, las mujeres se pueden curar de cáncer de mama y debemos revertir esa curva: se nos siguen muriendo muchas mujeres por cáncer de mama, por diagnósticos tardíos, porque ya llegan en etapas muy avanzadas (...).

La piedra angular de todo esto es poder salvar vidas. La mujer tiene que estar bien para que todo en el mundo funcione".