Este jueves, se cumplen siete años desde que iniciaron sus protestas para recuperar sus prestaciones, pues tampoco hubo avances durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Los afectados afirman que los pasivos rondarían los siete millones de pesos, y aunque a algunos no se les adeuda mucho, hay quienes arrastran pendientes por casi 500 mil pesos.

"Son 29 los compañeros a los que no les han pagado los seguros de riesgo; hay invidentes, quienes se han retirado por riesgo y otros que apenas reciben un pequeño pago (...) Todo el tiempo nos dicen que no hay dinero, estamos exigiendo que nos atienda el gobernador o que nos paguen ya", exigieron los jubilados, quienes lamentan que hasta ahora el Gobierno del Estado no quiera reconocer el adeudo heredado por Duarte de Ochoa.