Aún sin conformar fiscalías especializadas en feminicidios

La diputada presidenta de la comisión para la Igualdad de Género, Ivonne Trujillo Ortiz, dijo que a pesar que desde el Congreso se presentó la iniciativa para contar con fiscalías especializadas en atención a feminicidios, al momento no se han concretado.

Lo anterior, según la legisladora, puede obedecer a la falta de organización o recursos para darle seguimiento a esa decisión del Congreso desde febrero pasado.

"No importa el quién puede estar a cargo o al frente de, siempre he sido muy respetuosa de ellos, pero también siempre he sido una mujer muy crítica en este sentido".

Recordó que la idea era contar con una fiscalía en cada municipio donde existen mayores índices de violencia en contra de las mujeres.

"Desde el Congreso del Estado esto se aprobó pero es algo que pedimos, que haya presupuesto también, comenzamos primero con los municipios que están en zona de mayor índice de violencia, en 11 municipios, pero la verdad es que sin presupuesto, sin recurso, es muy complicado que esto llegue a avanzar", dijo.

Ante esto consideró que se podría esperar un tiempo para conocer si esto se ha implementado como se planificó o no, "pero seguiremos exhortando al Congreso del Estado".