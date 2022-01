Aún hay corrupción en Tránsito y grúas, reconoce Cuitláhuac; 'es legado neoliberal'

Además dijo que ese mecanismo, inventado en la "época neoliberal" y los gobiernos "corruptos", fue ideado para sacar dinero.

"Prestaciones que debían ser, servicios que debían ser del gobierno los concedieron a la iniciativa privada y montaron encima un engaño diciendo que el gobierno es acaparador, todo lo quiere y mucha gente le compró el rollo, pues ahí están las consecuencias".

Admitió que sí se han presentado varios casos de corrupción de este tipo, pero los afectados no presentan las denuncias correspondientes y dijo que en el municipio de Córdoba se desplegó un operativo en contra de una empresa de servicio de grúas, la cual estaba amparada.

"Nos percatamos de que la situación estaba fuera de control, les dijimos 'alto ahí', paramos el lote donde estaban las grúas, hicimos un operativo, pero más nos tardamos en hacer el operativo que el tiempo en que ellos nos mostraron documentos en los que comprobaban que estaban amparados".

A decir del mandatario estatal ese tipo de servicios no debería tener los costos tan abusivos que aplican, ya que afectan la economía de las familias por lo que insistió en la necesidad de presentar las denuncias correspondientes haciendo mención a la empresa de grúas, las placas de la unidad y los detalles del abuso del que fueron víctimas.

El mandatario dijo que buscarán la revisión de las concesiones, pero pidió a la población que denuncien en caso de irregularidades.

"Que denuncien a la grúa, y si ven a un agente de Tránsito montado y echando negocio también que lo denuncie porque no lo vamos a permitir, pero no es sencillo. Hay que renegociar la tarifa y ahí es donde dicen 'no, me amparo' y ese es el problemón".