¿Aún es obligatorio el cubrebocas en Veracruz? Esto dice Cuitláhuac

En Veracruz el uso de cubrebocas en espacios cerrados o en donde no se pueda guardas la " sana distancia " seguirá siendo obligatorio, hasta que las autoridades sanitarias recomienden suspender su uso para la pandemia de covid-19 .

Explicó que aunque en Veracruz los contagios han ido a la baja, la recomendación del Comité Técnico de Salud es mantener las medidas preventivas contra esta enfermad de acuerdo con el semáforo epidemiológico.

"Se ha determinado seguir manteniendo las medidas sanitarias de acuerdo con el semáforo epidemiológico. El uso del cubrebocas no se divide en espacios públicos y no públicos, tú puedes estar en un parque con mucha sana distancia y poder retirarte el cubrebocas, es si no puedes aplicar la sana distancia", indicó.

El mandatario vaticinó que eventualmente se levantarán las restricciones, pero de momento no se puede tomar esta decisión sin atender lo que señala el Comité Técnico de Salud.

"Confirmamos que la cuarta ola va de salida; sin embargo el contagio continúa, no se ha acabado, tenemos defunciones, este fin de semana no hubo, entonces eso es alentador", expuso.

Recordó que este lunes inició la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para población mayor de 18 años en Xalapa, a quienes se les aplicará la vacuna de AstraZeneca.

En otro tema, García Jiménez confirmó que apoyará al gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil para que pueda realizar obra pública en las zona más necesitadas de la ciudad.

"Estamos tratando de confluir presupuestos, él trae un plan de obra muy bueno y nosotros estamos apoyando con un convenio que firmamos".

Dijo que con los proyectos de colectores pluviales en los que trabaja el gobierno estatal "se le descarga de esos compromisos", con lo que Ahued Bardahuil podrá extender su plan de obra.

"Nosotros estamos haciendo una inversión de dos años de más de 400 millones de pesos en Xalapa más lo que él trae, que también es bastante, bueno porque está haciendo una programación de obra en beneficio de la población que más lo necesita".