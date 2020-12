Aumentan hospitalizaciones por COVID-19 en Veracruz; pide Cuitláhuac acatar medidas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez agradeció al gobierno federal la donación de 7 ambulancias al IMSS Bienestar, mismas que irán a las dos delegaciones (norte y sur) que hay en el estado de Veracruz.





Esta donación fortalece la atención de urgencias en lugares clave, como en zonas apartadas, resaltó.





Asimismo, enfatizó su llamado a la población para mantener las medidas de salud y prevenir más contagios de COVID-19, ya que los casos graves podrían incrementarse y requerir hospitalización.





A UN PUNTO DE REGRESAR A SEMÁFORO AMARILLO

Se ha detectado ya el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en Poza Rica, Veracruz-Boca del Río y zona conurbada. Los otros puntos que se minitorean son Orizaba, Coatzacoalcos y Xalapa.





La sana distancia, evitar aglomeraciones, fiestas y reuniones; realizar lavado de manos y buen uso del cubrebocas, siguen siendo las medidas más efectivas contra la enfermedad de COVID-19.





El incremento de hospitalización por COVID-19 ha sido notorio tanto en las delegaciones del IMSS como en la Secretaría de Salud, refirió.

Y es que aunque el estado bajó al semáforo epidemiológico verde, "estamos a un punto de regresar al amarillo", indicó el gobernador de Veracruz.





Ante ello, el mandatario explicó que por ocupación hospitalaria Veracruz está en 8 puntos, si alcanza los 9 cambiará a amarillo en el semáforo epidemiológico, de ahí la importancia de que la población coopere con las medidas sanitarias para no cambiar a otro color en el semáforo, ya que cambiar a color que no sea verde o amarillo, implicaría más restricciones en las actividades socio-económicas.





"Tenemos que ser cuidadosos todas y todos, de nuestra salud (...) Es una época invernal complicada para las enfermedades respiratorias y sabemos que el COVID causa la gravedad en este tipo de enfermedades, entre ellas la neumonía. Los casos graves podrían incrementarse y requerirían hospitalización".





Recordó que diciembre es un mes complicado para las enfermedades respiratorias.





"Es conocido que esta época es de influenza estacional y empieza a tener un incremento de casos en este periodo invernal; esto también influye en la ocupación hospitalaria y, desde luego, el tema de la pandemia, entonces es natural que se incremente la ocupación hospitalaria en todo el país y en el estado (...) y este repunte en estas enfermedades en general, nos podría causar alguna complicación".





El exhorto es, reiteró, para que la población evite reuniones, fiestas y pachangas, evite aglomeraciones; que se respete la sana distancia, adecuado uso de cubrebocas cubriendo boca y nariz, lavado de manos.





En estas fiestas decembrinas, la petición es para que la población sea consciente de que lo primordial es cuidar la salud, por lo que no debe haber reuniones con la familia no conviviente, es decir, la que no vive junta. A los demás familiares se les puede llamar y enviar buenos deseos, pero evitar reuniones y riesgos de contagios de COVID-19.





AMBULANCIAS, PARA IMSS BIENESTAR DE ZONAS APARTADAS

En un mensaje dirigido a la población, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acompañado de las titulares de las delegaciones del IMSS norte y sur en el estado, resaltó que las ambulancias donadas por el Gobierno Federal se irán a centros de IMSS Bienestar en a zonas apartadas "que requieren vehículos bien equipados para dar atención de urgencias".





El mandatario estatal precisó que esos lugares a donde irán las ambulancias son, en la Delegación Norte de IMSS Bienestar: 2 a Chicontepec, 1 a Papantla y 1 a Plan de Arroyos.





En la Delegación Sur de IMSS Bienestar: 1 a Coscomatepec, 1 a Jáltipan y 1 en Zongolica.





Las ambulancias tienen equipo para Soporte de Vida y además de cumplir con la normatividad vigente, garantizan la atención a pacientes graves, contienen camillas con posiciones, monitoreo de signos vitales y equipo de reanimación cardiopulmonar, monitoreo de cifras de glucosa, medicamentos para atención de urgencias, cánulas endotraqueales, material de curación, tanque de oxígeno, aislamiento térmico, infraestructura para la seguridad del paciente y médico tratante, radiotransmisión, entre otro equipamiento fundamental para la atención de urgencias, destacó.