Auditorías no han arrojado daño patrimonial en Jamapa, afirman

La auditoría practicada por el Congreso del Estado al Ayuntamiento de Jamapa no arrojó ninguna observación por presunto daño patrimonial, advirtió el contralor del ayuntamiento, Rafael Martínez.

Por lo anterior cuestionó la veracidad de la petición de pobladores de Jamapa, entre ellos el Síndico único Julio César Sosa Villalvazo, para la intervención de la Tesorería municipal.

Añadió que acudió al Congreso de Veracruz para solicitar la auditoría correspondiente a los últimos cuatro meses del ejercicio 2019, toda vez que el Poder Legislativo revisó el desempeño de la administración de enero a agosto sin hallar irregularidades, solo observaciones de carácter administrativo.

Adjudicó que los señalamientos contra el gobierno de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín parten del propio desconocimiento de Sosa Villalvazo, de quien dijo ha presentado más de 60 denuncias contra la administración.

"Creo que es por desconocimiento de parte del Síndico (Julio César Sosa Villalvazo). Él maneja que son 68 millones de pesos en casi dos años pero él debe saber que de esos 68 millones de pesos, de obra son alrededor de 22 millones de pesos y son 38 obras que se han realizado y lo demás son gastos operativos, gastos de nómina, él debería saber también eso y ni se acerca a preguntar".

Dijo que solicitan a la LXV Legislatura que se revisen las finanzas de septiembre a diciembre.

"Y en los ocho meses que ya nos revisaron no detectaron ningún daño patrimonial, solo puras observaciones administrativas, entonces que nos terminen de revisar el año. No puede haber intervención si no hay malversación de recursos".