Audio 'desnuda' disputa al interior del TSJE de Veracruz

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, pidió a la magistrada Concepción Flores Saviaga "no perder la cordura".

Este viernes se filtró un audio de una disputa entre ambas magistradas y, de acuerdo con la grabación, el conflicto se originó ante la negativa de Flores Saviaga a adscribir a María Lilia Viveros Ramírez en la Octava Sala.

La togada requirió a la presidenta un escrito en el que solicite la toma de posesión de la oficina del magistrado, Roberto Dorantes Romero, a quien se le aplicó el retiro forzoso pese a contar con un amparo contra su jubilación anticipada por cumplir 70 años.

Flores Saviaga integró un Cuadernillo de Antecedentes con el objeto de que la Octava Sala no incurra en responsabilidad ante el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad federal, por ello requirió el escrito de la presidenta.

"Conserve la cordura y deje de estar con las acciones que está haciendo", exigió Martínez Huerta en una llamada telefónica que se filtró a medios de comunicación.

La presidenta del TSJE advirtió que no girará oficio alguno y que puede haber consecuencias ante la negativa de la Octava Sala, añadiendo que tomará "acciones".

"No les voy a girar oficio alguno porque es obligación de ustedes, integrantes de la Sala, recibir a quien está adscrita a esa sala; independientemente de las situaciones que se den, que sabemos que los titulares que van a regresan o no van a regresar, el día que suceda vamos a tener que actuar (...).

"Yo le pido por favor señora magistrada que conserve la cordura y que ya por favor deje de estar con las acciones que está haciendo; yo soy una dama y no voy a discutir más con usted. SI ustedes no quieren atender lo que es su obligación hacer como integrantes de la Sala, de recibir a una nueva magistrada, entonces pues va a haber, no sé qué acciones va a haber", amagó Martínez Huerta.

Flores Saviaga replicó que la presidenta puede proceder como considere conveniente, conforme a Derecho.