Atención: este sábado inicia vacunación vs COVID-19 en Xalapa

Este sábado 13 de marzo arranca en Xalapa la jornada de vacunación contra COVID-19, en su primera fase, para adultos mayores de 60 años, informó la Secretaría de Salud del estado de Veracruz en conferencia la noche de este jueves 11 de marzo.

El anuncio del inicio de vacunación se dio, como lo anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, horas después de que se informó la llegada de las vacunas.

La vacunación ocurrirá por orden alfabético y en distintas sedes que pueden consultarse también en http://coronavirus.veracruz.gob.mx/ o https://www.ssaver.gob.mx/ y en las redes sociales (Twitter y Facebook) de la Secretaría de Salud.

DÍAS DE VACUNACIÓN POR ORDEN ALFABÉTICO

Sábado 13 de marzo corresponde a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la E.

Domingo 14: apellido con inicial de la F a la J.

Lunes 15: apellido con inicial de la K a la O.

Martes 16: apellido con inicial de la P a la T.

Miércoles 17: apellido con inicial de la U a la Z.

Asimismo, el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de marzo se estará vacunando a personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama.

El domingo 21 y el lunes 22 de marzo se vacunará a las personas que, por alguna razón, no hayan podido acudir a vacunarse el día que correspondía a la primera letra de su primer apellido.

SEDES Y REQUISITOS

Las sedes de vacunación en Xalapa corresponderán por colonias, mismas que pueden consultarse en: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/ o en https://www.ssaver.gob.mx/ y las redes sociales (Twitter y Facebook) de la Secretaría de Salud.

Las sedes de vacunación en Xalapa son:

Torre El Olmo, Estadio Xalapeño, Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, Escuela Primaria Patria, Escuela Secundaria General No. 4, Cecati No.51, Preescolar Pablo Neruda, Cobaev No. 35, Cancha Eidal Chiltoyac, Gimnasio La Lagunilla, Centro Comunitario El Principito, Estadio Deportivo Colón, Unidad de Ciencias de la Salud de la UV.

Los adultos mayores deben llevar su Clave Única de Registro de Población (CURP), Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio reciente. Se sugiere llevar los documentos acompañados con una copia.

ADULTOS DEBEN IR DESAYUNADOS Y TOMAR MEDICINAS

En conferencia la noche de este jueves 11 de marzo, Salvador Beristáin Hernández, Director de Salud Pública del estado de Veracruz, destacó que los adultos mayores de 60 años deben acudir a la sede que les corresponde de acuerdo a su colonia-fraccionamiento, ya desayunados y tomar previamente los medicamentos que tengan indicados para tratar sus padecimientos, como pastilla para la presión, glucosa, etcétera.

Beristáin Hernández resaltó que las medicinas para controlar los padecimientos no interfieren con la vacuna.

Si las personas estornudan o tosen por alguna razón, deben hacerlo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno de su brazo y sin quitarse el cubrebocas.

Asimismo, resaltó que las personas no deben hacer fila un día anterior, ya que las vacunas son gratuitas, están contabilizadas y hay suficientes para toda la población. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Cada adulto mayor debe ir con solamente un acompañante.

En todo momento deben respetarse las medidas sanitarias, empezando por el uso de cubrebocas, sana distancia y evitar saludar de mano o abrazo. La pandemia no ha terminado y deben respetarse las medidas sanitarias.