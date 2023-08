Fraude inmobiliario: así suplantaron en Veracruz identidad de Juan para robarle su casa

Delincuentes suplantaron la identidad de "Juan", falsificaron su pasaporte, lo casaron con una mujer que nunca ha visto y, debido a la debilidad del Sistema Notarial en Puebla y del Registro Civil en Veracruz, así como del INFONAVIT, le robaron la vivienda que adquirió con miras a su jubilación.

Juan, nombre ficticio para proteger su identidad, sospecha que fue víctima de una red de delincuentes dedicada al robo de datos personales. En su caso el objetivo habría sido liberar un crédito hipotecario mediante la falsificación de identificaciones oficiales.

"Me casaron, hicieron un pasaporte y una cédula profesional falsos para robar mi identidad y poder vender la casa. Estoy en el sistema bancario con datos que ellos (los delincuentes) pusieron. Yo me pregunto, cómo logran hacer todo sin que ninguna autoridad se dé cuenta", cuestiona.

De acuerdo con datos del sector inmobiliario, este tipo de fraudes se dispararon afectando principalmente a propietarios de viviendas en Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. En algunos casos se advierte la posible complicidad entre delincuentes, notarios públicos y otros funcionarios encargados de dar fe en la compraventa de bienes.

Tras convertirse en una víctima Juan tuvo que asesorarse legalmente y presentó una demanda para recuperar la vivienda que construyó en el Estado de Puebla previo a la pandemia de COVID-19. También procedió penalmente en contra de quienes resulten responsables de esta red de corrupción y alertó que esta situación le puede ocurrir a cualquiera.

PESADILLA LEGAL

A la fecha y durante gran parte de su vida Juan ha radicado en el extranjero. Por esta razón hace unos años decidió rentar dicha vivienda a través de un corredor inmobiliario, aunque hace aproximadamente un año, cuando llegó el recibo del predial, uno de sus familiares le advirtió que el documento había sido expedido con el nombre de otra persona.

Al verificar la información le notificaron que su casa había sido vendida a otra persona. Debido a la contingencia sanitaria él no había podido realizar la escrituración, lo que fue aprovechado para suplantar su identidad y concretar el traspaso mediante un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) tramitado a nombre de una persona actualmente sujeta a investigación.

Para consumar el fraude los responsables falsificaron su pasaporte, una cédula profesional y presentaron un acta de un falso matrimonio con una mujer en Las Choapas, documento que incluso aparecía en el Sistema del Registro Civil de Veracruz.

Los documentos los elaboraron con el objetivo de cumplir con los trámites ante un Notario en Puebla y burlar todo el sistema que regula este tipo de transacciones. Aparentemente el objetivo no era apropiarse de la vivienda, pero sí el trámite del crédito ante el INFONAVIT por un monto de 2 millones y medio de pesos.

Al recibir el aviso de la compraventa de su casa, Juan contrató los servicios de un abogado y éste acudió al Registro Público de la Propiedad y comprobó que los delincuentes tramitaron escrituras y después la vendieron recibiendo el dinero en un número de cuenta a su nombre generado expresamente para sacar el dinero.

"Creemos que hay un grupo de la delincuencia organizada haciendo estas ventas, coludidos con notarios y otras autoridades (...), sería delincuencia organizada vinculada con Notarios, (con autoridades) del Registro Público de la Propiedad y el propio INFONAVIT. Se presentó la denuncia ante el registro civil porque la falsificación incluso aparecía en su sistema", mencionó.

ROBARON SU PATRIMONIO

Cuando Juan y su esposa descubrieron el fraude se dieron cuenta que los delincuentes no solo falsificaron su pasaporte, también burlaron a las autoridades poblanas y veracruzanas presentando documentos apócrifos para la compraventa acreditada ante el notario.

Esto obligó a que Juan promoviera una demanda civil relativa a la compraventa y una denuncia, para protegerse él y su familia de la usurpación de identidad.

"El que debería tener una copia certificada es el notario, pero el que recibió es falso porque no es mi pasaporte el que le presentaron, no soy yo, o sea aparece un pasaporte con una fotografía de alguien que no soy yo y aparece una persona que lo compró. Él puso como dirección de vivir la misma dirección de la casa y lo más extraño es que hicieron un crédito en Infonavit por un monto bastante grande".

Juan insistió en su sospecha de una posible complicidad con funcionarios del INFONAVIT toda vez que transfirió el monto del crédito a la cuenta bancaria de un tercero desconocido, a quien realizan descuentos de 13 mil pesos mensuales para las aportaciones.

INSTITUCIONES VULNERADAS

En el proceso de la demanda civil promovida por Juan por la compraventa, el notario público involucrado exhibió los documentos presentados por los estafadores para la transacción y en dicho legajo se incluyó el acta del matrimonio con registro en Las Choapas en la que el defraudado aparece casado por bienes separados.

En la vida real Juan contrajo matrimonio en el extranjero y bajo el régimen de bienes mancomunados (sociedad conyugal). Insiste en que los estafadores mostraron una cédula profesional igual falsificada, lo que demuestra lo fácil que es suplantar la identidad de las personas ante diversas instancias.

"Nadie se ha presentado a reclamar la casa en un año. La casa está en mi poder y logramos poner la casa en litigio ante el Registro Público, por eso creemos que la intención principal era el dinero del crédito INFONAVIT".

Juan advierte que algunas de las autoridades que participaron en dicha compraventa se han intentado deslindar del caso. En el caso del Ayuntamiento de Puebla primero admitió que la casa se registró a su nombre, luego se retractó de lo anterior y luego acusó un adeudo del predial.

Entre las acciones de la demanda civil se incluye la localización del titular del crédito en un supuesto domicilio y después en una empresa en donde supuestamente labora y realizan las aportaciones vía nómina. Debido al fraude dicha persona aparece como propietario de la casa.

"Lo que dicen los abogados es que hay muchos casos de usurpación de identidad para créditos o incluso me han platicado en casos donde el mismo inquilino ha falsificado la escritura para quedarse con la casa. La misma Fiscalía (de Puebla) me lo dijo, que pareciera ser que es algo no tanto por quedarse con la casa sino por el crédito".

CRÉDITO INFONAVIT

Otro factor que advierte Juan es la complejidad de los estafadores para la falsificación de documentos y la facilidad de entrega del crédito por parte del INFONAVIT.

"Ese es el punto central: la debilidad que tiene el sistema (notarial de Puebla) que tú le puedes llevar un pasaporte falso y él tiene que darlo por válido porque cómo lo verifica. Tendrían que pedir una confirmación a Relaciones Exteriores y eso no lo hacen, lo mismo con el acta de matrimonio de Las Choapas. Preguntamos en el Registro Civil y pasaron el folio y el número del acta y detectaron que es falsa, pero si tú le pones al acta el código QR aparece con datos del sistema".

Añade que el propio Registro Civil calificó de "excelente falsificación" del documento, aunque la propia dependencia lo canceló luego de promover una denuncia ante la Dirección General en el estado de Veracruz.

La falsa "esposa" de Juan es una persona originaria de Martínez de la Torre, por lo que no dudan que los delincuentes le pagaron para firmar el acta.

"Hay que hacer ver la debilidad que hay en el sistema notarial para corroborar los datos y no caer en este tipo de fraudes, porque es la obligación del notario, pero rara vez piden el pasaporte. Se pide la credencial de elector y aquí el notario se conformó con el pasaporte".

Juan admite a la vez que la supuesta cédula profesional a su nombre ni siquiera debería existir dado que nunca promovió dicho trámite en México, al haber trabajado durante la mayor parte de su vida en el extranjero.

"Saben muy bien de mí, saben que no vivo en México, cómo, no lo sé. Sacaron un RFC, incluso revisamos el Buró de Crédito y decía que no me podían dar la información porque no coincidía el nombre con la dirección registrada".

Residente en el extranjero, Juan admitió que el solo hecho de alejarse de sus bienes adquiridos en México genera el miedo de perderlo todo de una manera tan fácil con la participación tanto del INFONAVIT como de los notarios y las autoridades registrales, por ello hace público su caso en caso de que otras personas estén pasando por una situación similar.





UN DELITO AL ALZA

Medios de comunicación de Puebla advierten de al menos tres modalidades del denominado "fraude inmobiliario" perpetrado con el uso de documentación apócrifa para la compra de propiedades o bien con enganches falsos.

En el caso de Puebla una de las modalidades del fraude lo cometen falsos agentes al pedir una cantidad económica a una persona para la compra o renta de un inmueble, pero nunca entregan la propiedad prometida.

Otra de las modalidades se presenta en redes sociales, con los denominados "remates" de casas o la oferta de propiedades en renta o venta a precios que están por debajo del mercado.

De acuerdo con datos de la Red de Asesores Inmobiliarios, los fraudes además ocurren cuando un particular extrae información de documentos en el Registro Público de la Propiedad para realizar una operación ilícita, como en el caso relatado.

En la entidad poblana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que en 2022 se detectaron más de mil 600 reportes de dicho delito, el cual no implica sólo la estafa inmobiliaria sino la suplantación de identidad, la venta duplicada de los bienes y la comercialización de propiedades "fantasma".

En el caso de Veracruz y Boca del Río, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México A.C. (AAIMAC) advirtió por un aumento de fraudes en la venta de casas por medio de Facebook. En entrevista con medios de comunicación, la presidenta de la AAIMAC, Mónica Miranda Pozos, estimó en un 300 por ciento el incremento de los fraudes inmobiliarios en el último año.