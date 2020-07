Asentamientos irregulares, consecuencia de años de corrupción: SPC-Veracruz

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado, los asentamientos irregulares en el estado son consecuencia de muchos años de corrupción, desatención y falta de visión a largo plazo, lo que ha dejado mucha población en zonas de alto riesgo.

Para atender la problemática, apuntó, se trabaja en dos vías: evitar que se sigan dando más invasiones irregulares y asentamientos en zonas que pueden convertirse en un riesgo para la integridad de las familias y también haciendo un trabajo de convencimiento para que salgan de esos espacios.

Explicó que están trabajando con los municipios para que se detenga esa práctica y ya no se deje pasar, ya que en muchos casos los presidentes municipales han sido tolerantes en la invasión de terrenos, "la mayoría de los casos en zona de alto riesgo, derivado también de que la competencia está desdibujada".

Detalló que en las riberas de los ríos al ser territorio federal, los ayuntamientos no tienen competencia, por lo que no impiden que la gente llegue y haga suyos los terrenos; "no impiden que se asiente la gente porque tiene competencia federal. Ahí se nos pierde el tema de la competencia, pero estamos exhortando a los ayuntamientos que ya no pase".

Osorno Maldonado agregó que se lleva a cabo un trabajo de reubicación de las familias que se ubican en zonas de alto riesgo, que va desde el convencimiento para salirse de la zona lo que resulta complejo, pero se debe evitar que ello siga ocurriendo.

"Se podrá erradicar poco a poco y que las personas no se vean afectadas por un desastre, es un tema preocupante porque son años de colonias, las más marginadas, en un nivel de vulnerabilidad que está en esa situación de riesgo", remarcó.