Arranca PRI Veracruz registro de precandidatos

Este sábado se llevó a cabo la Jornada de pre registros de aspirantes a precandidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Alianza "Va X México" donde destacó la participación de Américo Zúñiga, José Francisco Yunes Zorrilla y Adolfo Mota Hernández.

Allí, Américo Zúñiga Martínez, ex presidente municipal de Xalapa, solicitó su pre registro como aspirante a precandidato a la diputación federal por el distrito 10 Xalapa Urbano ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.

En su mensaje sostuvo que México está harto de la política que divide y destruye por lo que se requiere de una política que unifica.

"En unión, trabajando juntos, aprovechando la gran coalición que se ha formado, tenemos que hacer otro tipo de política, creo México ya está harto de la política que divide y destruye, necesitamos la política que unifica, que construyen, la política que nos llama a todos para participar conjuntamente, para solucionar los problemas del país que no son menores", dijo.

Por su parte, el ex candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz en 2018; senador de la República en el periodo 2012-2018, ex diputado federal, ex diputado local y ex alcalde Perote, José Francisco Yunes Zorrilla, acudió a solicitar su pre registro como precandidato a la diputación federal por el distrito 9 Coatepec.

Explicó que recorrerá el distrito con convicción y orgullo, consciente de lo que el PRI significa en la historia de Veracruz y del país; enarbolando las causas como el fortalecer el marco de derecho en el país y estado, y así ganarle terreno a uno de los principales males públicos de la sociedad, que es la impunidad, y que en Veracruz se manifiesta en los feminicidios, y en uno de los principales vicios sociales que tiene que ver con la corrupción.

"De igual forma con la causa de combatir la desigualdad social, económica y política, esa desigualdad que atropella al género, que cierra oportunidades, esa desigualdad que hace fértil el discurso de odio, que confronta y polariza a hermanos y a vecinos, y en lugar de convocar los mejores esfuerzos para resolver los problemas sociales en la entidad".

Asimismo, Adolfo Mota Hernández presentó a través de su representante su solicitud de pre registro como aspirante a precandidato a la diputación federal por el distrito 8 Xalapa Rural.

Mota Hernández fue presidente del CDE del PRI en Veracruz en el periodo 2002-2004; subsecretario de Desarrollo Educativo y Cultural de Veracruz y Secretario de Educación en Veracruz en 2004; diputado local de 1998 a 2001, así como diputado federal en el periodo 2006-2009 y en el periodo 2015-2018.