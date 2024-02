Arpista xalapeño junto con su perrita pug, destacan en el centro de la ciudad

En Xalapa, sobre su calle principal, es común que diferentes artistas urbanos hagan de esta principal arteria de la ciudad (Enríquez) su escenario; entre ellas y ellos destaca la presencia de una singular perrita de negro pelaje que reposa mientras su humano toca el arpa.

Se trata de Keily una perra cruza de raza pug con chihuahua, quien por las mañanas acompaña a Carlos Daniel Contreras a tocar el arpa en la citada y transitada calle.

Carlos Daniel comenzó a tocar el arpa en el centro de Xalapa en 2020, durante la pandemia, con el fin de darse a conocer como cantante (es barítono) y músico "estudié canto lírico, canto operístico, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y el arpa la aprendí de manera empírica con el maestro Víctor Álvarez del Mariachi Vargas", explicó en entrevista el músico.

Con respecto a tocar en la calle y así sumarse a las decenas de artistas urbanos de la ciudad, Carlos Daniel especificó que es "una manera práctica de publicitar" su labor, para que le contraten en eventos privados o protocolarios.

"Estoy aquí en las mañanas y por las tardes toco en un café de aquí de Xalapa", agregó. Cabe aclarar que el café donde el arpista toca queda a pocas cuadras de la calle de Enríquez, en Xalapeños Ilustres 9, también del centro de Xalapa.

"La verdad es que aquí (en la calle) me ve mucha gente tanto xalapeños como gente fuera de la ciudad", indicó.

Durante sus interpretaciones, el músico trata de brindar "una visión distinta de lo que es el arpa Jarocha" al no estar limitadas al Son Jarocho "si no abordamos temas como baladas, boleros, hasta temas de rock".

"Me gusta todo, toda música es bonita pero hay que abordar todos los géneros para llegar a todo el público posible", expresó.

El arpista empezó como músico desde los 15 años, hoy tiene 32 por lo que se ha dicado a esta arte la mitad de su vida.

Keily, una fiel compañera

Desde que Carlos Daniel comenzó a tocar en la calle su perrita Keilie le acompaña siendo ya también una personaje urbano de Xalapa "yo la tengo desde que nació ", aclaró el orgulloso dueño de la canina que tiene ocho años de vida y roba las miradas de quienes transitan por el corazón de Xalapa

A decir del entrevistado, el fin primero de la presencia de ella fue que le sirviera de compañía cuando él tocaba, sin embargo Keily es tan sociable que mientras su dueño obtiene unas monedas por la música que interpreta, la perrita es recompensada por la fidelidad a su humano con caricias de la gente.

"Desde que comenzamos a venir nos han entrevistado diferentes Medios, tanto televisoras como los periódicos y siempre es un referente tenerla a ella".

El músico reveló que tiene otros dos perros raza pug, sólo que al ser ellos "un poco más inquietos, juguetones" Keily es la que le acompaña ya que la rutina le sirve de paseo "se relaja y se queda tranquila. Ella es muy tranquila".

Por lo anterior, Keily es la compañera ideal para este interprete sin embargo, el arpista comentó que a todos sus perros les gusta la música, lo cual comprueba cuando ensaya arpa: "por lo mismo que es un instrumento tan noble".

Para que Keily esté tranquila mientras su humano toca, Carlos Daniel se asegura de que música y la bocina que ocupa no molesten ni dañen a su compañera "obviamente tengo los cuidados para no exponerla a la bocina, al sonido estridente para que no le afecte".

Finalmente, Carlos Daniel invitó a que visiten Xalapa y que disfruten tanto de su música como de "los compañeros (músicos) locales".

Para conocer más de Carlos Daniel Contreras como cantante y arpista, así como de la perrita Keily y sus hermanitos pug, síganles en redes sociales: Facebook e Instagram como Arpa Vagabunda