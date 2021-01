Arias Lovillo se destapa, quiere ser alcalde de Xalapa

A través de sus redes sociales, el ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo también se "destapó" para buscar una candidatura a la alcaldía de Xalapa.

Este lunes, escribió que será decisión de los partidos políticos el que le dejen construir una plataforma ciudadana para tener un gobierno con capacidad.

"Reitero, seré candidato a la alcaldía de Xalapa si los partidos me dejan construir una plataforma ciudadana para tener un gobierno con capacidad, honestidad y verdadera equidad de género", escribió.

El académico es doctor en Economía y ha colaborado en la Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional entre otras, además fue rector de la Universidad Veracruzana de diciembre de 2005 a agosto de 2013.

Arias Lovillo no es el único que ha empezado a mostrar su aspiración para contender por la alcaldía de Xalapa pues recientemente, el ex diputado y ex funcionario Uriel Flores Aguayo a través de redes sociales, anunció que solicitará su registro como candidato independiente a la presidencia municipal ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

El experredista, dijo que no descarta la candidatura por algún Partido Político en alianza y como externo "si hay transparencia y seriedad".